Liên Hiệp Quốc cảnh báo: đến trước cuối năm, 640.000 người Gaza có nguy cơ bị đói

Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Joyce Msuya, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo, đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: đến cuối năm 2025, hơn 640.000 người tại Dải Gaza có thể rơi vào tình trạng đói khát.

Vatican News

“Hiện nay, hơn nửa triệu người đang chịu cảnh đói nghèo và nguy cơ tử vong. Ít nhất 132.000 trẻ em dưới 5 tuổi có thể bị suy dinh dưỡng cấp tính từ nay đến giữa năm 2026”, bà Msuya nói, nhấn mạnh rằng đây là “thảm họa do con người tạo ra” sau 22 tháng nguồn viện trợ và hàng hóa thiết yếu bị hạn chế nghiêm trọng.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo Gaza đang “ở điểm sụp đổ” và kêu gọi tái lập khẩn cấp 200 điểm phân phối lương thực để ngăn chặn nạn đói lan rộng. Bà Cindy McCain, Giám đốc điều hành Chương trình, sau chuyến thăm các trẻ em Palestine đói khát, cho biết: “Tôi không thể nhận ra các em so với những bức ảnh trước đây khi các em còn khỏe mạnh”. Dự kiến một đoàn xe 25 chiếc chở lương thực từ Jordan tới Gaza.

Trong khi đó, tình hình trên thực địa tiếp tục căng thẳng. Quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán Gaza City, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đoàn Chính thống giáo Thánh Porfirio. Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, nhấn mạnh: “Việc cưỡng bức di dời dân cư là vô đạo đức, đi ngược lại các công ước quốc tế”. Ngài mô tả tình cảnh bi thảm: “Phía nam thành phố gần như bị san bằng, ở phía bắc – nơi có giáo xứ của chúng tôi – 80% đã bị phá hủy. Thực phẩm thiếu thốn, trẻ em ba năm liền không thể đến trường, thuốc men và kháng sinh cũng không có”.

Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chủ trì một cuộc họp về tương lai Gaza với sự tham dự của các quan chức ngoại giao và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Cuộc họp tập trung vào việc phân phối viện trợ nhân đạo, tình hình con tin và các kế hoạch hậu chiến. Theo The Times of Israel, một “thỏa thuận tạm thời” đã được thảo luận, nhưng bị nhiều phía chỉ trích vì liên quan đến nguy cơ di dời hàng triệu người Palestine.