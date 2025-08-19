Israel ra lệnh sơ tán khu vực giáo xứ Thánh Gia tại Gaza

Cha Gabriel Romanelli, cha sở Giáo xứ Thánh Gia – nhà thờ Công giáo duy nhất tại Gaza, cho biết hôm 18/8 rằng quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với khu al-Zaytun, nơi bao quanh giáo xứ Thánh Gia ở Gaza.

Hồng Thủy - Vatican News

Đây là một phần trong kế hoạch rộng hơn của Israel nhằm di dời người Palestine từ miền bắc xuống miền nam Gaza, sau khi chính quyền Tel Aviv công bố kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza.

Cha Romanelli bày tỏ lo ngại về tính khả thi của việc di dời hơn 2,3 triệu dân Gaza. Cha đặt câu hỏi: “Họ có thể tìm đâu ra chỗ cho tất cả dân cư?” Cha cho biết Israel đang phát lều để hỗ trợ sơ tán, trong khi các tổ chức cứu trợ vẫn tiếp tục phân phát thực phẩm cho người dân.

Khuôn viên giáo xứ, bao gồm trường học, tu viện, trung tâm đa năng và cơ sở của các Nữ tu Thừa sai Bác ái, từ lâu đã trở thành nơi trú ẩn quan trọng, hiện cưu mang hơn 600 người, trong đó có các Kitô hữu cũng như ít nhất 50 trẻ em Hồi giáo khuyết tật cùng gia đình các em.

Quân đội Israel khẳng định kế hoạch di dời là để bảo vệ dân thường trước bối cảnh khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Caritas Giêrusalem, “Người dân đang chết đói, tất cả trẻ em đều bị suy dinh dưỡng”.

Tháng 7 vừa qua, hỏa lực Israel đã bắn trúng khu vực nhà thờ, làm 3 thường dân thiệt mạng, Cha Romanelli và 8 người khác bị thương. Sau vụ tấn công, Đức Thánh Cha Lêô XIV mạnh mẽ kêu gọi: “Đã đến lúc chấm dứt cuộc tàn sát này”, đồng thời tái khẳng định lời mời gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại vì hòa bình.

Cuối tuần qua, tại Tel Aviv, hàng trăm ngàn người Israel biểu tình, yêu cầu chấm dứt chiến tranh và phản đối kế hoạch chiếm đóng Gaza, lo ngại nguy hiểm cho khoảng 20 con tin vẫn còn trong tay Hamas.

Israel công bố kế hoạch gồm 5 giai đoạn: giải giáp Hamas, giải thoát con tin, phi quân sự hóa Gaza, đặt dưới sự kiểm soát tạm thời của Israel, và cuối cùng thay thế Hamas bằng một chính quyền dân sự Ả Rập thân thiện. Ông Netanyahu tuyên bố: “Ai kêu gọi chấm dứt chiến tranh mà không đánh bại Hamas chỉ làm kéo dài thảm kịch và bảo đảm những kinh hoàng ngày 7/10 sẽ tái diễn”.

Trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18/8/2025 tại Nhà thờ Thánh Gia, một vụ nổ đã làm hỏng bồn chứa nước gần đó nhưng không gây thương vong. Cha Romanelli nói: “Lại một Chúa Nhật của chiến tranh”.