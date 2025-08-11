HĐGM Haiti cám ơn Đức Thánh Cha vì đã kêu gọi hoà bình cho quốc gia

Hội đồng Giám mục Haiti bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Lêô XIV, vì đã đề cập đến vấn đề Haiti tại buổi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa nhật ngày 10/8.

Vatican News

Đức Thánh Cha đã nói: “Tình hình của người dân Haiti ngày càng tuyệt vọng. Những tin tức về các vụ giết hại, bạo lực đủ loại, nạn buôn người, trục xuất cưỡng bức và bắt cóc vẫn tiếp diễn. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy lập tức trả tự do cho các con tin, và tôi xin cộng đồng quốc tế hỗ trợ cụ thể để tạo ra những điều kiện xã hội và thể chế cho phép người dân Haiti được sống trong hòa bình.”

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì lời kêu gọi của ngài dành cho người dân Haiti, các Giám mục Haiti viết: “Lời kêu gọi này thể hiện sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những dân tộc đang gặp khó khăn, với các nạn nhân của bất công, chiến tranh, bạo lực. Đức Thánh Cha đã lặp lại tiếng nói của Giáo hội Haiti, vốn không ngừng kêu gọi chấm dứt bạo lực, kêu gọi những người gieo rắc tang thương trong các gia đình và tất cả những ai ủng hộ họ, dưới bất kỳ hình thức nào thức tỉnh lương tâm”.

Trong tuyên bố, Giáo hội Haiti cho biết tội ác ở đất nước này không còn giới hạn. Bằng chứng là vụ bắt cóc chín người, trong đó có một trẻ em tại trung tâm trẻ mồ côi Thánh Hélène ở Kenscoff. Hành động dã man này là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy sự thất bại của nhà nước và của một xã hội đang đánh mất ý nghĩa của sự sống và phẩm giá con người.

Các Giám mục hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha sẽ được chính quyền Haiti và cộng đồng quốc tế lắng nghe. Bởi vì đã có nhiều cuộc họp về tình hình đất nước, nhưng mọi người vẫn đang chờ đợi kết quả trong thất vọng. Thực tế, lực lượng đa quốc gia hỗ trợ an ninh hầu như không mang lại hiệu quả. Lực lượng này thiếu trầm trọng nhân lực và nguồn lực hậu cần.

Theo các vị mục tử, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trước hết phải vang vọng trong trái tim người dân Haiti, bởi trước tiên chính người dân của đất nước này phải có trách nhiệm tổ chức lại đất nước với một dự án chung, thúc đẩy đối thoại trong tinh thần bất bạo động và công lý. Để có đối thoại, để có hội nghị quốc gia, tiếng súng cần phải im và phải từ bỏ bạo lực.

Cuối cùng các Giám mục viết: “Chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha để Thiên Chúa giúp dân Haiti được giải thoát khỏi mọi xiềng xích cản trở sự phát triển.

Đặc biệt là bạo lực của các nhóm vũ trang, sự thiếu ý thức yêu nước và những cuộc tranh giành nhỏ nhen vì quyền lực và tiền bạc. Cầu mong Năm Thánh Hy Vọng này sẽ củng cố đức tin và phúc lành cho dân Chúa tại Haiti. Vì niềm hy vọng vào Thiên Chúa thì không bao giờ làm thất vọng”.