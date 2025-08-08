Giáo hội Haiti kêu gọi chính quyền can thiệp để chấm dứt đổ máu

Sau vụ bắt cóc 9 người trong những ngày qua, Tổng Giáo Phận thủ đô Haiti đã mạnh mẽ lên án vụ việc và “sự thất bại của nhà nước và một xã hội đang đánh mất ý nghĩa cuộc sống”, đồng thời kêu gọi người dân “lên tiếng, hiệp nhất trong cầu nguyện và thực hiện các biện pháp để đẩy lùi bầu khí phi nhân tính này”.

Trong một thông cáo, Tổng Giáo Phận lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc chín người, trong đó có một nhà truyền giáo người Ai Len và một bé trai 3 tuổi khuyết tật, tại một trại trẻ mồ côi gần Kenscoff, ở ngoại ô Port-au-Prince, thủ đô Haiti, vào sáng ngày 3/8/2025.

Gọi đây là một “hành động dã man mới”, một “hành vi đê hèn”, biểu hiện của “sự suy thoái đạo đức” đang bao trùm toàn bộ xã hội Haiti, Giáo hội kêu gọi các tín hữu hãy đáp lại bằng lời cầu nguyện và dấn thân cụ thể; đồng thời thúc giục các cơ quan chức năng bảo đảm trật tự, an ninh và công lý.

Tổng Giáo Phận mô tả vụ bắt cóc là một “cuộc tấn công vào những khía cạnh cao quý nhất của xã hội”, đó là sự quan tâm vô vị lợi dành cho người khác, việc bảo vệ trẻ thơ vô tội và đức tin được thể hiện qua các việc làm bác ái.

Đối với Giáo hội, bạo lực không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các nạn nhân, nhưng còn làm suy yếu chính nền tảng của sự chung sống dân sự và phẩm giá con người. Trong thông cáo, Giáo hội bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” và “sự phẫn nộ lớn”, đồng thời nhấn mạnh rằng những tội ác này phơi bày “sự thất bại của nhà nước và của một xã hội đang đánh mất ý nghĩa của sự sống”.

Không chỉ lên án mức độ nghiêm trọng của tình hình, Giáo hội còn đưa ra lời kêu gọi cụ thể tới toàn thể cộng đồng, kêu gọi “tất cả các tín hữu, tất cả những người thiện chí lên tiếng, cùng cầu nguyện và thực hiện các biện pháp để đẩy lùi bầu khí phi nhân tính này”.

Giáo hội cũng thúc giục các cơ quan dân sự, quân sự và cảnh sát nhận trách nhiệm bảo đảm an ninh và ngay lập tức làm mọi cách để những người bị bắt cóc được trả tự do. Cuối cùng, Giáo hội mời gọi mọi người suy ngẫm về tầm quan trọng của việc không rơi vào sự thờ ơ và những tranh chấp nội bộ, để không trở nên vô cảm trước nỗi đau của các nạn nhân, và từ đó trở thành đồng lõa với quá trình hủy diệt từ từ của đất nước.

Theo Liên Hiệp Quốc, tại Haiti đã có ít nhất 185 vụ bắt cóc được ghi nhận từ tháng 4 đến tháng 6. Tình hình nhân quyền ở hòn đảo này là “cực kỳ đáng lo ngại” trong bối cảnh Haiti đang chìm trong một cuộc khủng hoảng xã hội – chính trị kéo dài, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.