Giáo hội Công giáo Colombia mạnh mẽ lên án các vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 19 người thiệt mạng

Hội đồng Giám mục Colombia và Tổng Giáo phận Cali đã lên tiếng mạnh mẽ lên án các vụ tấn công khủng bố của các nhóm ly khai của FARC vào ngày 21/8 tại thành phố Cali và thị trấn Amalfi (Antioquia), khiến ít nhất 19 người chết và hàng chục người bị thương.

Vatican News

Trong một thông cáo, các Giám mục Colombia viết: “Chúng tôi cực lực lên án các vụ khủng bố xảy ra hôm 2/8 tại Amalfi, thành phố Cali và những nơi khác trong cả nước, khiến nhiều thành viên lực lượng an ninh cũng như dân thường bị thương và thiệt mạng. Chúng tôi bày tỏ sự liên đới sâu xa với các gia đình nạn nhân trong lúc bạo lực vẫn đang gõ cửa từng ngôi nhà Colombia, gieo rắc đau thương và tuyệt vọng”.

Cùng quan điểm, Đức Tổng Giám mục Luis Fernando Rodríguez của Cali cũng kịch liệt lên án bạo lực và kêu gọi công lý phải được thực thi, để những kẻ đứng sau các hành vi tàn ác này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các vụ tấn công xảy ra liên tiếp trong cùng một ngày đã làm chấn động đất nước. Tại Amalfi, một máy bay trực thăng của Cảnh sát bị hạ bởi thiết bị bay không người lái gắn thuốc nổ, khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez quy trách nhiệm cho Mặt trận 36 của FARC ly khai, do Alexander Díaz, biệt danh Calarcá, cầm đầu.

Chỉ vài giờ sau, lúc 14 giờ 50, một xe bom phát nổ gần Căn cứ Không quân Marco Fidel Suárez ở Cali, làm 6 dân thường thiệt mạng và ít nhất 65 người bị thương. Sức công phá còn làm hư hại nhiều cửa hàng và nhà dân lân cận. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, vụ này do Nhà nước Trung ương - nhánh FARC ly khai do Néstor Gregorio Vera Fernández, chỉ huy.

Hội đồng Giám mục bày tỏ sự gần gũi với Tổng Giáo phận Cali và Giáo phận Santa Rosa de Osos, đồng thời kêu gọi những người gây ra bạo lực lắng nghe tiếng kêu xin chấm dứt bạo lực của toàn dân Colombia.

Đức Tổng Giám mục Cali nhắc lại rằng chỉ riêng năm 2025 thành phố đã chứng kiến bốn vụ khủng bố, và tha thiết kêu gọi: “Với thánh Phaolô, chúng tôi nói: ‘Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa!’, để máu thôi đổ và những hành động điên rồ như ở Cali không còn tái diễn”. Ngài nhấn mạnh rằng “sự bất công không thể trở thành cảnh quen thuộc”, và kêu gọi công lý mạnh mẽ trừng trị những kẻ đứng sau các tội ác.