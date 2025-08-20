Giám mục Indonesia kêu gọi phát triển du lịch gắn kết con người và bảo vệ thụ tạo

Tại lễ khai mạc Lễ hội Golo Koe 2025, Đức cha Maksimus Regus nhấn mạnh rằng ngành du lịch tại Labuan Bajo, Indonesia phải góp phần hiệp nhất cộng đồng, bảo vệ công trình sáng tạo và chống lại cám dỗ khai thác chỉ vì lợi nhuận.

Vatican News

Lễ hội diễn ra tại Labuan Bajo trên đảo Flores, được coi là một trong những sự kiện văn hóa và tôn giáo thường niên quan trọng nhất ở miền Đông Indonesia. Chủ đề năm nay, “Dệt nên sự hiệp nhất quốc gia và phát triển du lịch bền vững mang tính hiệp hành và bao hàm”, đặc biệt phù hợp với Labuan Bajo – một trung tâm du lịch đang phát triển nhanh, nổi tiếng quốc tế nhờ những hòn đảo nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú và Vườn quốc gia Komodo được UNESCO công nhận.

Hành hương và cử hành

Lễ hội kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 với cuộc rước Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Quần đảo qua các giáo xứ trong giáo phận. Lễ hội kết thúc vào giữa tháng 8, trùng với Tháng Độc lập của Indonesia, qua đó gắn kết việc cử hành di sản văn hóa với căn tính dân tộc.

Đức cha Regus chia sẻ với các tham dự viên rằng: “Labuan Bajo là hình ảnh của vẻ đẹp vô tận, là hồng ân lâu bền Thiên Chúa ban tặng, là một phần công trình sáng tạo của Người”. Ngài nhấn mạnh rằng du lịch phải đặt nền tảng nơi việc chăm sóc sinh thái, thăng tiến đời sống cộng đồng và hướng tới sự bền vững lâu dài, chứ không phải tìm kiếm lợi nhuận trước mắt.

Cảnh báo về sự khai thác

“Khát vọng lợi nhuận vô hạn có nguy cơ biến vẻ đẹp của Labuan Bajo thành sân khấu cho lòng tham, mà cộng đồng địa phương chẳng được hưởng bao nhiêu lợi ích”, Đức cha cảnh báo.

Kể từ khi được khởi xướng cách đây bốn năm, Lễ hội Golo Koe đã cổ võ một cách tiếp cận đa chiều đối với du lịch, kết hợp khía cạnh tôn giáo, văn hóa, kinh tế và liên tôn.

Đức cha Regus mô tả lễ hội này như “một lối kể chuyện ngược lại với xu hướng khai thác du lịch” và là mô hình hợp tác giữa chính quyền, Giáo hội và xã hội dân sự.

Bảo vệ một hồng ân cho tương lai

Nằm ở mũi phía Tây đảo Flores, Labuan Bajo đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Indonesia, thu hút du khách khắp thế giới nhờ hoàng hôn tuyệt đẹp, đa dạng sinh học biển phong phú và loài rồng Komodo độc đáo.

Khi Giáo hội cùng chung tay trong sứ mạng bảo vệ công trình sáng tạo, Lễ hội Golo Koe nhắc nhở người dân và du khách rằng vẻ đẹp là hồng ân Thiên Chúa trao phó cho mọi người, và phải được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.