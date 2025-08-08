Các giám mục Indonesia kêu gọi chính phủ hành động sau nhiều vụ tấn công nhà thờ và trường học Kitô giáo

Hội đồng Giám mục Indonesia cùng các tổ chức tôn giáo khác (Khổng giáo, Phật giáo, Tin Lành) đã kêu gọi chính quyền trung ương và địa phương hành động kiên quyết chống lại các hành vi bạo lực, cực đoan nhằm vào các địa điểm thờ phượng và cộng đồng tôn giáo tại Indonesia.

Vatican News

Lời kêu gọi của các Giám mục Indonesia được đưa ra sau một số vụ tấn công vào các địa điểm thờ phượng và các tổ chức thuộc các cộng đồng tôn giáo trong những tháng gần đây. Được trình bày tại một cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Hội đồng Giám mục, văn bản cũng được các tổ chức khác như Hội đồng Tối cao Khổng giáo và các nhóm Phật giáo và Tin Lành ký tên.

Trong văn bản, các Giám mục Indonesia kêu gọi hành động “kiên quyết đối với bất kỳ ai có hành vi không khoan dung, đặc biệt nếu đi kèm với các hành vi bạo lực cấu thành tội hình sự. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt đối với các hành gây bạo loạn, đặc biệt nếu chúng ảnh hưởng đến các hoạt động cầu nguyện và thờ phượng ở bất kỳ nơi nào tại Indonesia”.

Tài liệu nhắc lại rằng “quyền tự do tôn giáo và thờ phượng là quyền hiến định của công dân, được bảo đảm bởi Điều 28 và 29, khoản 2, Hiến pháp năm 1945”, và chính vì điều này, “Nhà nước, thông qua các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền địa phương, có nghĩa vụ can thiệp kiên quyết để đảm bảo không tái diễn những sự việc tương tự trong tương lai”.

Các Giám mục Indonesia không chỉ đề cập đến những người phản đối việc xây dựng nhà thờ, mà còn đề cập đến vụ đột kích xảy ra vài ngày trước tại một trường học của Tin Lành và những vụ phá hủy một số cơ sở thờ phượng của Kitô giáo mới xảy ra.

Các ngài kêu gọi: “Các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp phải ngăn chặn và điều tra kỹ lưỡng bất kỳ hành vi phạm tội hoặc bạo lực nào, bao gồm việc từ chối, cản trở hoặc phá hủy các địa điểm cầu nguyện và thờ phượng của công dân Indonesia.”

Các đại diện các tôn giáo kêu gọi “chính quyền, cả trung ương và địa phương, cùng với Diễn đàn Hòa hợp Tôn giáo (FKUB) và mọi tầng lớp xã hội, phải cam kết duy trì sự khoan dung và đảm bảo rằng các địa điểm cầu nguyện và thờ phượng là không gian hòa bình, an ninh và tôn nghiêm”. Về phần mình, “các nhà lãnh đạo tôn giáo phải kêu gọi tín đồ của mình không bị kích động bởi những lời xúi giục chia rẽ và hãy sống đức tin của mình một cách hòa bình, hòa hợp và khoan dung”.

Tài liệu kết luận rằng những việc gây hấn, cấm đoán/từ chối, và quấy rầy các hoạt động cầu nguyện và thờ phượng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với việc xây dựng lòng khoan dung và chung sống hòa bình. Bất kỳ hình thức đe dọa, bạo lực hoặc hạn chế đơn phương nào đối với các hoạt động tôn giáo đều cấu thành hành vi vi phạm pháp luật và phá hoại các giá trị cơ bản của sự chung sống hòa bình với tư cách là công dân của cùng một quốc gia.