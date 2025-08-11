Các Giám mục Hàn Quốc tái kêu gọi Bắc và Nam Hàn đối thoại

Các Giám mục Hàn Quốc tái khẳng định sự dấn thân cho đối thoại và cộng tác với Triều Tiên, đồng thời thúc giục các tín hữu cầu nguyện cho sự chữa lành và hiệp nhất, sau tám mươi năm bán đảo bị chia cắt.

Vatican News

Trong tuyên bố hướng đến lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8, có tựa đề “Hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà” (Tv 34), Ủy ban Đặc biệt về Hòa giải Dân tộc thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc viết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tích cực tham gia trao đổi với Triều Tiên dựa trên sự hợp tác. Chúng tôi sẽ hợp lực để làm việc cùng với những người mong muốn Bắc và Nam Hàn sống cùng nhau trong ‘ngôi nhà chung’”.

Các Giám mục nói: “Sau 35 năm đau khổ trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản, cuối cùng dân tộc chúng ta đã được sự giải phóng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa và sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng niềm vui tự do đó chỉ không kéo dài lâu, và sự chia cắt sau đó tiếp tục gây ra đau khổ cho đến ngày nay”.

Ủy ban nhắc lại, ngày 25/6 được thiết lập lần đầu vào năm 1965 là “Ngày Cầu nguyện cho Giáo hội thầm lặng”, và sau đó vào năm 1992 được đổi tên là “Ngày Cầu nguyện cho Hòa giải và Thống nhất Dân tộc”. Hàng năm vào khoảng thời gian này, các giáo xứ tổ chức các sáng kiến và Thánh lễ để cầu nguyện “cho sự chữa lành các vết thương chưa lành và cầu bầu cho Giáo hội ở miền Bắc”.

Dù ghi nhận những khoảnh khắc tiến triển trong đối thoại giữa hai miền trong những năm 1990, các Giám mục lấy làm tiếc rằng “một lần nữa bán đảo Triều Tiên lại rơi vào tình trạng bị tê liệt trước khi chúng ta có thể vun trồng các cánh đồng bằng cày và liềm'”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng thông qua Ủy ban Hòa giải Dân tộc được thành lập ở mỗi Giáo phận, Giáo hội Hàn Quốc đã và đang cung cấp “sự hỗ trợ rộng rãi và toàn diện cho người dân Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn do thiên tai và các vấn đề kinh tế, tích cực thúc đẩy trao đổi thông qua đối thoại”.

Cuối cùng, các Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện để ân sủng Thiên Chúa chữa lành nỗi đau chia rẽ. Trong Năm Thánh, trùng với kỷ niệm tám mươi năm năm ngày chia cắt, sứ điệp mời gọi tất cả người dân Hàn Quốc tin tưởng vào tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, như “những Người Hành Hương Hy Vọng”.

Ủy ban nhắc lại rằng chúng ta có thể “hy vọng” bởi vì “điều không thể theo lợi ích và lý luận của thế gian thì lại có thể theo thánh ý Chúa”. Và nếu Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã định nghĩa Trái Đất, mặc dù bị tổn thương và đang gặp nguy hiểm, là “ngôi nhà chung” của nhân loại, thì tương tự như vậy, nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày chia cắt, các Giám mục dấn thân “làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà”.