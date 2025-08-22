Các Giám mục dẫn đầu cuộc tuần hành phản đối bạo lực chống Kitô hữu tại Ấn Độ

Khoảng 10.000 Kitô hữu thuộc hơn 20 hệ phái khác nhau đã cùng các Giám mục của mình xuống đường tuần hành tại hai thành phố thuộc bang Odisha, miền đông Ấn Độ, để phản đối các vụ tấn công ngày càng gia tăng từ các nhóm Ấn giáo cực đoan nhắm vào Kitô hữu trong bang và trên toàn quốc.

Vatican News

“Những cuộc tấn công bạo lực bất ngờ và có tổ chức nhắm vào các linh mục, mục sư, nữ tu và Kitô hữu ngày càng gia tăng tại Odisha cũng như trên khắp Ấn Độ,” Đức cha Kishor Kumar Kujur, Giám mục giáo phận Rourkela, phát biểu trong cuộc tuần hành ngày 19/8. Ngài trích dẫn số liệu của Diễn đàn Kitô hữu Toàn quốc (UCF), cho thấy trung bình mỗi ngày có hơn hai Kitô hữu bị tấn công chỉ vì sống đức tin.

Sau cuộc tuần hành tại Rourkela, Đức cha Kujur cùng 20 lãnh đạo Kitô giáo đã đệ trình bản kiến nghị lên bà Dheenah Dastageer, quan chức cấp cao của địa hạt, để bày tỏ “niềm đau buồn và lo lắng sâu xa” của cộng đoàn Kitô hữu.

Một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Sundargarhvà các lãnh đạo cũng trao bản kiến nghị cho ông Subhankar Mohapatra, quan chức đứng đầu địa hạt.

Bản kiến nghị, được gửi đến thủ tướng Narenda Modi và tổng thống Droupadi Murmu, tố cáo những “hành động tấn công tàn bạo, vô cớ, có chủ ý, gây khủng bố, sách nhiễu, đe dọa và cô lập Kitô hữu” khắp Ấn Độ, cho thấy việc các nhà thờ bị đám đông phá hoại, các linh mục, tu sĩ và mục sư bị hành hung dựa trên những cáo buộc bịa đặt, gây phương hại tới hòa bình và sự gắn kết xã hội.

Bản kiến nghị cũng nêu rõ một số trường hợp gần đây, trong đó có vụ hai nữ tu bị cảnh sát bắt giữ tại ga Durg, bang Chhattisgarh, ngày 25/7. Các nữ tu bị giam 9 ngày trước khi được tại ngoại.

Các Giám mục Tin Lành Pratap Pradhan và John Lakra dẫn đầu cuộc tuần hành tại Sundargarh và cảnh báo rằng những nhóm cực đoan được hậu thuẫn chính trị đang nhắm vào các Kitô hữu nghèo thuộc giai cấp Dalit và các bộ tộc tại Odisha cũng như các bang lân cận như Chhattisgarh, Jharkhand và Uttar Pradesh.

Ông Ignace Hasda, Chủ tịch Hội đồng Kitô giáo Sundargarh, cho biết tình trạng bạo lực đã “gieo rắc nỗi sợ hãi, chấn thương và khổ đau”, khiến Kitô hữu không còn được tự do đi lại trong làng mạc và phố thị. Cha Ashok Minz, linh mục Dòng Ngôi Lời, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền, nhấn mạnh: “Kitô hữu đang biểu tình khắp nơi, và chính quyền phải bảo đảm sự bảo vệ thích đáng cho tín hữu cũng như các nơi thờ phượng và cơ sở tôn giáo của họ”.

Ông Anthres Tigga, Chủ tịch Liên hiệp Công giáo Toàn Ấn tại Odisha khẳng định cáo buộc về việc “cưỡng bức cải đạo” là vô căn cứ. Ông nói: “Nhiều quan chức chính quyền và cả các nghị sĩ đã từng học trong trường Công giáo, và họ có thể xác nhận rằng chúng tôi không dùng các hoạt động của mình cho mục đích cải đạo. Lời cáo buộc này cần phải chấm dứt hoàn toàn".