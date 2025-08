Một nhà truyền giáo và một bé trai 3 tuổi bị bắt cóc trong vụ tấn công vào trại trẻ mồ côi ở Haiti

Trẻ em Haiti tại một nơi tị nạn (AFP or licensors)

Trong số chín người bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang tấn công vào một trại trẻ mồ côi gần Kenscoff, ở ngoại ô Port-au-Prince, thủ đô Haiti, vào sáng Chủ Nhật, ngày 3/8/2025, có một nhà truyền giáo người Ai Len và một bé trai 3 tuổi khuyết tật; 7 người còn lại là nhân viên của cơ sở.

Trại trẻ mồ côi Thánh Helena do tổ chức bác ái quốc tế “Nos Petits Frères et Sœurs” (Các Tiểu đệ và Tiểu muội) điều hành và hiện đang nuôi dưỡng hơn 240 trẻ em.

Bà Gena Heraty, một nhà truyền giáo giáo dân người Ai Len đã phục vụ tại Haiti 30 năm, và đã làm việc tại nhà trẻ mồ côi một thời gian. Khi bà đang ở bên trong cơ sở thì bị nhóm cướp đột nhập, bắt đi cùng với một trẻ em ba tuổi bị khuyết tật.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà truyền giáo giáo dân này trải qua một thảm kịch như vậy. Năm 2013, bà là nạn nhân của một vụ tấn công vũ trang ngay trong trại trẻ mồ côi này. Trong lần đó, một đồng nghiệp đã bị giết bằng búa khi cố gắng bảo vệ bà.

Chính quyền địa phương, cùng với UNICEF và Viện Phúc lợi Xã hội Haiti, đã ngay lập tức triển khai kế hoạch di dời nhân viên và trẻ em của trại trẻ mồ côi đến những nơi an toàn hơn.

Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, năm 2024, hơn 5.600 người đã thiệt mạng ở Haiti, tăng mạnh 20% so với năm trước. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay (2025), ít nhất 175 vụ bắt cóc đã được ghi nhận tại Haiti, trong đó 37% xảy ra ở thủ đô. Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính hơn một triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực, gấp ba lần so với năm ngoái.

Phó Thủ tướng Ai Len Simon Harris gọi vụ bắt cóc bà Heraty là “vô cùng đáng lo ngại” và kêu gọi “trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người liên quan”. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nhóm nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công.