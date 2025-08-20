Giám quản Tông tòa Donetsk lên án Nga bách hại người Công giáo trong vùng chiếm đóng

Trong cuộc phỏng vấn của Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ chi nhánh Hoa Kỳ, Đức cha Maksym Ryabukha, Giám quản Tông tòa Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã tố cáo rằng những hành động của Nga tại Ucraina ngày càng mang dấu ấn của chế độ cộng sản Xô Viết trước kia, đặc biệt trong việc đàn áp tự do tôn giáo.

Vatican News

Đức cha Maksym Ryabukha, 45 tuổi, một trong những giám mục trẻ nhất của Giáo hội Công giáo, nói rằng kể từ khi xâm lược Ucraina năm 2022, quân Nga đã gây ra vô số vi phạm nhân quyền, trong đó có việc đàn áp quyền tự do tôn giáo. Hơn nữa, ngài chia sẻ thêm rằng chế độ độc tài của Vladimir Putin còn liên minh với những chính thể vốn nổi tiếng bách hại Kitô hữu khốc liệt nhất thế giới, như chế độ Hồi giáo cực đoan Iran và các chế độ cộng sản Trung Quốc, Cuba và Bắc Hàn.

Theo Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ, một nửa lãnh thổ của Giáo hạt Tông tòa Donetsk hiện nằm ngoài tầm kiểm soát, bị quân Nga chiếm đóng, thậm chí cả nhà thờ chính tòa cũng bị đóng cửa.

Đức cha Ryabukha chia sẻ: “Trước chiến tranh, chúng tôi có hơn 80 giáo xứ, nay chỉ còn 37 giáo xứ đang hoạt động. Phần còn lại đã bị đóng cửa, chiếm đóng hoặc phá hủy”.

Trả lời câu hỏi liệu còn có sinh hoạt Công giáo nào tại vùng bị chiếm đóng hay không, Đức cha nói: “Thật không may, không còn gì. Luật của chính quyền chiếm đóng cấm mọi liên hệ với Giáo hội Công giáo, dù là nghi lễ Hy Lạp hay Latinh, và việc thi hành sứ vụ ở đó vô cùng khó khăn. Giáo hạt của tôi không còn linh mục nào hiện diện tại các vùng ấy. Tất cả nhà thờ của chúng tôi đều đã bị phá hủy hoặc đóng cửa, và chúng tôi không được phép đến những nơi này”.

Những lời của Đức cha Ryabukha cho thấy rõ bức tranh u ám về tự do tôn giáo tại những vùng Ucraina bị Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, trong khi các cộng đoàn Kitô hữu nơi đây bị đẩy vào cảnh im lặng, Giáo hội địa phương vẫn kiên vững trong niềm tin và kêu gọi thế giới đừng làm ngơ trước những bất công này.