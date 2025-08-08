ĐHY Sako: Mười một năm sau các vụ thảm sát của IS, vẫn còn “lo âu và ám ảnh” về di cư

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq cho hãng tin AsiaNews biết, mười một năm sau cuộc di tản của các Kitô hữu khỏi Mosul và đồng bằng Ninive vào ngày 6/8/2014, do sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo với gánh nặng chết chóc và tàn phá, “nỗi lo âu và ám ảnh” về di cư “vẫn tiếp tục gia tăng” do thiếu quyền lợi và an ninh.

Vatican News

Trong những ngày gần đây, Đức Thượng Phụ và các lãnh đạo Giáo hội Kitô khác đã cùng tưởng nhớ “cuộc diệt chủng” đã “bứng gốc” gần nửa triệu Kitô hữu bản địa khỏi vùng đất này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chính thức thừa nhận những hành động tàn bạo và hành động khẩn cấp để bảo vệ sự tồn tại của một dân tộc.

Theo Đức Hồng Y, mặc dù Quốc hội Iraq đã chính thức công nhận các tội ác của IS, nhưng chưa có bước đi chính thức nào nhằm đưa Kitô hữu trở lại quê hương, trong khi nguy cơ những cuộc bách hại mới vì lý do tôn giáo từ IS hoặc các nhóm khác vẫn còn. Để ngăn chặn thảm kịch tiếp diễn và bảo tồn đời sống cùng văn hóa Kitô giáo của vùng, nhà nước với trách nhiệm đảm bảo an ninh phải phát huy trách nhiệm của mình. Đây là một nhu cầu nhân đạo và là nghĩa vụ quốc gia, và việc bảo vệ tự do và quyền lợi của Kitô hữu cùng các nhóm thiểu số khác không được chỉ dựa trên yếu tố dân số, mà còn phải dựa trên những biện pháp công bằng và hợp lý.

Đức Hồng Y nhấn mạnh thảm kịch vẫn còn in đậm trong ký ức, trong khi những cuộc bách hại do các dân quân thực hiện vẫn diễn ra, qua việc tống tiền, sách nhiễu, đe dọa và chiếm đoạt ghế quốc hội.

Về phần các Kitô hữu, ngài cho biết mặc dù phải sống trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, mọi người vẫn kiên định trong đức tin: chữ “N” đỏ trên cửa nhà họ vẫn khắc sâu trong ký ức, truyền cảm hứng để họ từ chối bất công và trung thành làm chứng cho Chúa Kitô dù phải hy sinh.

Hơn nữa, là dân của mảnh đất này, mang trong mình một nền văn hóa và di sản phong phú, trung thành với quê hương, từng đóng góp quan trọng cho đời sống quốc gia Iraq trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế và dịch vụ xã hội, các Kitô hữu vẫn có thể tiếp tục góp phần vào sự hồi sinh và phát triển quốc gia. Do đó, cộng đồng Kitô hữu xứng đáng được hưởng sự an toàn và công lý, để đảm bảo sự hiện diện của họ trên chính quê hương mình; đồng thời phải duy trì sự chung sống hòa bình dựa trên tinh thần khoan dung, tôn trọng và hòa hợp.