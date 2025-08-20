Đức Hồng y Aveline kêu gọi các tín hữu hành hương trở lại Thánh Địa

Dẫn đầu phái đoàn các Giám mục Pháp viếng thăm Thánh Địa trong những ngày qua để bày tỏ tình liên đới với các cộng đoàn Kitô hữu tại Taybeh, Bêlem và Giêrusalem, Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã kêu gọi các Kitô hữu trở lại hành hương Thánh Địa theo tinh thần mới.

Tại Taybeh, ngôi làng đa số Kitô hữu sống giữa vùng đất do các nhóm định cư kiểm soát, cũng như tại Vương cung thánh đường Giáng Sinh vắng lặng ở Bêlem, cũng như với cộng đoàn đan sĩ Biển Đức tại Abu Gosh, Đức Hồng y Aveline đã hiện diện để muốn gặp gỡ các tín hữu địa phương để bày tỏ sự hỗ trợ thiêng liêng cũng như về vật chất và tình huynh đệ. Như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh trong một sứ điệp ngắn, đây là một chuyến đi muốn trở thành “chứng tá mạnh mẽ của sự gần gũi và lòng thương xót” trong thời điểm đầy đau thương và bất ổn, được đồng hành bởi lời cầu nguyện của ngài.

Chứng tá cho Thánh Địa

Tại Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, Đức Hồng y Aveline chia sẻ với các ký giả: “Chúng tôi không đến để nói, nhưng để lắng nghe và thấu hiểu”. Cùng đi với ngài có hai Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp là Đức cha Benoît Bertrand và Đức cha Vincent Jordy, cùng Đức cha William Shomali. Ngài bày tỏ nỗi đau và sự lo âu trước tình hình căng thẳng, đặc biệt là tại Gaza.

Trong cuộc điện đàm vào sáng 19/8/2025 với cha Romanelli, cha xứ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, Đức Hồng y được thông tin về các cuộc di tản trong khu vực. Ngài gọi cha Romanelli là “biểu tượng của sức mạnh nội tâm và niềm tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Trở lại hành hương Thánh Địa

Theo Đức Hồng y Aveline, cần khuyến khích các tín hữu trở lại hành hương, theo nhóm nhỏ và với một tinh thần mới: “Một cuộc hành hương không chỉ để củng cố đức tin cá nhân, mà còn để sống tình liên đới sâu xa với Giáo hội, tức là một sự hoán cải của người hành hương”.

Đối thoại với Do Thái

Đức Hồng y nhắc đến mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu và mối liên hệ sâu xa với Do Thái giáo. Ngài cho rằng cần có đối thoại để vượt qua những căng thẳng hiện nay, trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng tại châu Âu. Đồng thời, ngài bày tỏ lòng khâm phục Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem, vì “sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và khát khao nói lên sự thật”, mà không bao giờ xúc phạm đến phẩm giá của bất kỳ ai.

Hy vọng

Kết thúc, Đức Hồng y Aveline nhấn mạnh niềm hy vọng Kitô giáo nảy sinh ngay giữa những đổ nát: “Nơi đây, nhiều ước mơ đã tan vỡ, nhưng chính tại đây, chúng tôi đến để chia sẻ niềm hy vọng Phục Sinh”.