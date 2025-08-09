Chuông Nhà thờ Chính tòa Urakami ở thành phố Nagasaki lại ngân vang sau 80 năm

Vào ngày 9/8/2025, hai quả chuông Nhà thờ Chính tòa Urakami đã đồng thanh ngân vang lần đầu tiên tại Nagasaki, Nhật Bản, 80 năm sau vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố này, để tưởng nhớ khoảnh khắc thảm kịch xảy ra.

Hồng Thủy - Vatican News

Nhà thờ Chính tòa Urakami, với hai tháp chuông, gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi quả bom nguyên tử thứ hai do Mỹ ném xuống cách đó vài trăm mét. Chỉ có một trong hai quả chuông được tìm thấy từ đống đổ nát, khiến tháp chuông phía bắc im bặt.

Những người sống sót đã xây dựng lại nhà thờ trên vị trí ban đầu và hoàn thành việc tái thiết vào năm 1959. Với nguồn tài trợ từ các tín đồ Hoa Kỳ, một quả chuông mới đã được xây dựng và trùng tu trên tháp, và đã ngân vang vào ngày 9/8/2025, đúng vào thời điểm quả bom được thả xuống thành phố Nagasaki.

Cha Kenichi Yamamura, cha sở Nhà thờ Chính tòa Urakami, nói rằng việc phục hồi chiếc chuông "thể hiện sự vĩ đại của nhân loại". "Vấn đề không phải là quên đi những vết thương trong quá khứ mà là nhận ra chúng và hành động để sửa chữa, xây dựng lại, và bằng cách đó, cùng nhau hành động vì hòa bình".

Theo cha, tiếng chuông như một thông điệp gửi đến thế giới, vốn đang bị rung chuyển bởi nhiều cuộc xung đột và bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang mới đầy điên cuồng. Cha nói: "Chúng ta không nên đáp trả bạo lực bằng bạo lực, mà hãy thể hiện qua cách sống, qua lời cầu nguyện của chúng ta, việc tước đoạt mạng sống của người khác là điều vô nghĩa như thế nào".

Gần 100 quốc gia đã tham gia lễ tưởng niệm 80 năm Hóa Kỳ ném bom hạt nhân xuống hai thành phố của Nhật Bản.

Lễ Tưởng niệm Liên tôn dành cho nạn nhân bom nguyên tử đã được tổ chức tại Công viên Hypocenter, gần địa điểm nổ bom hạt nhân. Tiếng chuông từ Nhà thờ Chính tòa Nagasaki đã ngân vang trong suốt buổi lễ tưởng niệm như một lời nhắc nhở âm thanh về quá trình chuyển đổi từ sự tàn phá sang biểu tượng hòa bình toàn cầu.