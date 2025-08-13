Chính quyền tỉnh Buenos Aires sẽ phân phát sách về Đức Giáo hoàng Phanxicô tại các trường tư và công

Chính quyền tỉnh Buenos Aires sẽ phân phối cuốn sách dày 168 trang “Người Thầy: Chủ nghĩa Nhân văn của Đức Giáo hoàng Phanxicô” tại các trường công lập và tư thục, một sáng kiến nhằm gìn giữ di sản của ngài và truyền tải tư tưởng của ngài đến các thế hệ tương lai.

Thống đốc Axel Kicillof và Đức Tổng Giám mục Gustavo Carrara của La Plata, đã có mặt tại buổi ra mắt cuốn sách, do Tổng cục Văn hóa và Giáo dục của tỉnh thực hiện. Với sáng kiến này, thống đốc tuyên bố, tư tưởng của Đức Giáo hoàng sẽ hiện diện trong tất cả các trường học ở tỉnh Buenos Aires.

Tổng Giám đốc Văn hóa và Giáo dục, ông Alberto Sileoni, đã tưởng nhớ Đức Phanxicô như một “nhà giáo dục đã truyền đạt giáo lý của mình thông qua ý tưởng và hành động, thúc đẩy phương pháp sư phạm bao hàm và gặp gỡ trong suốt cuộc đời ngài”. Ông cũng mô tả ngài là “một người Argentina quan tâm đến cuộc sống của người dân và một ngôi trường luôn chào đón, dạy dỗ và không bỏ rơi bất kỳ ai”.

Các nhân vật tôn giáo như Carrara và Cha José María Di Paola, cũng như nhà giáo dục Adriana Puiggrós, người đã chia sẻ quan điểm sâu sắc của mình về triều đại giáo hoàng của Jorge Bergoglio, đã tham gia vào quá trình soạn thảo cuốn sách.

Cuốn sách bao gồm nhiều thông điệp gửi đến các tầng lớp khác nhau của xã hội, cũng như các trích đoạn từ Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục.

Đức Tổng Giám mục của La Plata tuyên bố rằng cuốn sách “nắm bắt hoàn hảo bản chất tư tưởng của Đức Phanxicô và là một công cụ rất giá trị để truyền tải sự phong phú trong tư tưởng của ngài”.