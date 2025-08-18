Chính phủ Philippines cam kết ngân sách sau lời kêu gọi của các giám mục về dinh dưỡng trẻ em

Chính phủ Philippines khẳng định sẽ dành hàng tỷ peso để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng và khủng hoảng giáo dục trẻ em, sau khi các giám mục Công giáo lên tiếng cảnh báo đây là một vấn đề cấp bách mang tính quốc gia.

Vatican News

Trong thư gửi Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP) ngày 14 tháng 8, Bộ Ngân sách và Quản lý (DBM) cho biết đã triển khai các biện pháp cụ thể theo những khuyến nghị của các giám mục. Bà Margaux Salcedo, Thứ trưởng Bộ Ngân sách và Quản lý, cho hay hơn 1 tỷ peso (khoảng 17 triệu USD) đã được giải ngân từ tháng 4 để xây dựng Trung tâm Phát triển Trẻ em tại 328 địa phương; tính đến tháng 6, đã có 182 trung tâm được hoàn tất.

Ngoài ra, ngân sách quốc gia năm 2026 sẽ tăng 18% cho Chương trình Bữa ăn Bổ sung của Bộ Phúc lợi Xã hội, lên 6,1 tỷ peso, và phân bổ 11,8 tỷ peso cho Chương trình Bữa ăn tại Trường học của Bộ Giáo dục, nhằm cung cấp suất ăn cho hơn 3 triệu học sinh tiểu học. Đồng thời, một công cụ mới giám sát ngân sách trẻ em do Bộ Ngân sách và Quản lý phối hợp cùng UNICEF và Liên minh châu Âu phát triển sẽ giúp tăng cường minh bạch và hiệu quả trong đầu tư cho trẻ em.

Theo bà Salcedo, ngân sách ngành giáo dục năm 2026 sẽ đạt mức kỷ lục 1,224 nghìn tỷ peso (khoảng 21 tỷ USD), đáp ứng khuyến nghị của UNESCO về mức chi tiêu giáo dục tương đương 4–6% GDP.

Cam kết của chính phủ được đưa ra sau khi các giám mục công bố thư mục vụ tại đại hội lần thứ 130 của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines ở Anda, Bohol, đầu tháng 7. Trong thư có tựa đề “Lời kêu gọi hành động khẩn cấp: Đáp lại khủng hoảng dinh dưỡng và phát triển trẻ thơ”, các giám mục cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng đang kéo lùi nền giáo dục quốc gia. Họ trích dẫn báo cáo của Ủy ban Quốc hội về Cải cách Giáo dục (EDCOM II) cho thấy 26,7% trẻ em Philippines dưới 5 tuổi bị thấp còi. Tỉ lệ này cao hơn mức trung bình toàn cầu và hầu như không cải thiện từ năm 2000.

Các giám mục nhấn mạnh: chỉ một phần tư trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi được cung cấp đủ năng lượng, trong khi việc tham gia giáo dục sớm ở nhóm 3–4 tuổi mới đạt 21%. Cả nước hiện còn khoảng 5.800 làng chưa có trung tâm phát triển trẻ em, dù luật đã yêu cầu từ năm 1990.

Thư mục vụ, do Đức Hồng y Pablo Virgilio David – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines – ký, khẳng định: chăm lo cho trẻ em vừa là nghĩa vụ luân lý vừa là trách nhiệm quốc gia. “Chậm trễ, thờ ơ hay không đáp ứng những nhu cầu căn bản của trẻ em chính là làm chậm lại tương lai của dân tộc”.