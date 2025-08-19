Cháy rừng đe dọa cả tuyến đường hành hương Camino de Santiago, Tây Ban Nha

Những người hành hương trên tuyến đường Camino de Santiago, Tây Ban Nha, đeo khẩu trang để ngăn ô nhiễm từ khói của những trận cháy rừng

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một trong những mùa cháy rừng khốc liệt nhất trong lịch sử gần đây, và nay ngọn lửa đã lan tới cả một số đoạn của tuyến đường hành hương Camino de Santiago - Con đường Thánh Giacôbê. Giới chức trách thông báo đã tạm thời đóng cửa đoạn đường giữa Astorga và Ponferrada, sau khi lửa bén tới sườn phía nam dãy núi Picos de Europa, khiến khu vực trở nên cực kỳ nguy hiểm cho người qua lại.

Vatican News

Các nhà chức trách kêu gọi khách hành hương tuyệt đối không đi vào những khu vực đã bị cấm hoặc ở gần nơi xảy ra cháy, đồng thời cần tham khảo thông tin từ chính quyền địa phương và các nguồn chính thức trước khi tiếp tục hành trình. Ngoài ra, những ai phải di chuyển trong vùng có khói dày đặc được khuyên nên mang khẩu trang bảo hộ để hạn chế tác động xấu đến sức khỏe. Người hành hương cũng được khuyến cáo nên cân nhắc chọn lộ trình thay thế hoặc trì hoãn việc đi qua những vùng có nguy cơ cao.

Đặc biệt, tại các tỉnh Ourense, León, Zamora, Extremadura và Jarilla, nơi đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đám cháy, khách hành hương và cư dân địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin về các tuyến đường sơ tán, cũng như tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.

Tây Ban Nha hiện ghi nhận ít nhất 20 vụ cháy rừng lớn vẫn đang tiếp diễn, phần lớn gia tăng bởi đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày liền. Nhiệt độ cao bất thường, cùng với thảm thực vật khô, đã khiến công tác kiểm soát hỏa hoạn trở nên vô cùng khó khăn. Khói dày đặc cũng cản trở các hoạt động chữa cháy bằng đường không, gây thêm thách thức cho lực lượng cứu hỏa.

Trong bối cảnh khẩn cấp, chính quyền Tây Ban Nha nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ tính mạng con người và ngăn chặn lửa lan rộng thêm. Các tín hữu và khách hành hương được khuyến khích cầu nguyện, đồng thời tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn, để tuyến đường hành hương có thể sớm trở lại bình an.

Camino de Santiago - Con đường thánh Giacôbê - là một trong những tuyến hành hương Kitô giáo quan trọng nhất châu Âu dẫn đến đền thánh Santiago de Compostela dâng kính Thánh Giacôbê Tông đồ. Hằng năm, những tuyến đường này thu hút hàng trăm ngàn người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Những con đường này được tái khám phá lại vào cuối những năm 1970, sau khi bị lãng quên trong những năm chiến tranh.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giúp Camino de Santiago phổ biến trở lại khi ngài đến thăm Santiago de Compostela vào năm 1982. Trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Santiago vào năm 1989, ngài thậm chí còn tự mình đi bộ vài km đến đền thánh. Con đường thánh Giacôbê phổ biến trở lại kể từ đó.