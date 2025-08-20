Cha Romanelli: Bom đạn ngày đêm, tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình

Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, thuật lại tình hình chiến sự chưa ngừng và nhu cầu dân sự ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời khẳng định niềm hy vọng không bị dập tắt: “Trong khu vực của chúng tôi, thuộc Old City của Gaza, chưa có lệnh sơ tán nào”. Trong khi đó, Hamas tuyên bố chấp nhận một đề xuất ngừng bắn.

Vatican News

Chiến tranh, thương vong và lời cầu nguyện

Cha Romanelli, từ nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, nói rằng: “Bom đạn, nạn nhân, sự tàn phá và một dân tộc đang kêu xin mọi sự trợ giúp. Đó chính là Gaza, nơi của đau thương và sự chết chóc, nhưng bất chấp tất cả, người ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.” Cha chia sẻ với Vatican News rằng khu vực này “nguy hiểm, bởi ban ngày lẫn ban đêm đều nghe tiếng bom nổ. Có lúc xa, có lúc gần. Nhiều khi các mảnh đạn còn rơi xuống, vì chiến tranh vẫn tiếp diễn. Và với chiến tranh, mỗi ngày lại có thêm người chết, người bị thương, thêm sự tàn phá, trong khi nhu cầu thuộc mọi thể loại của thường dân ở Gaza đều tăng lên.” Vị linh mục người Argentina xác nhận rằng “khu vực Old City của Gaza, trong đại khu Zeytoun, chưa nhận được lệnh sơ tán nào”.

62.000 người chết từ năm 2023

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ năm 2023, số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 62.000, đa số là phụ nữ và trẻ em, còn số người bị thương đã lên tới hơn 150.000.

Đáng chú ý, đúng vào ngày thế giới tưởng niệm các nhân viên nhân đạo bị sát hại trong năm 2024, Liên Hiệp Quốc công bố rằng Gaza là nơi có số nhân viên nhân đạo bị giết cao nhất: 185 trên tổng số 383 người trên toàn cầu, trong bối cảnh chiến tranh giữa Israel và Hamas. Ông Tom Fletcher, người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi những vụ tấn công này là “một lời tố cáo nhục nhã về sự thờ ơ và bất lực của cộng đồng quốc tế”, đồng thời kêu gọi “những ai có quyền lực và ảnh hưởng hãy hành động vì nhân loại, bảo vệ thường dân và nhân viên nhân đạo, cũng như đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý”.

Hamas chấp nhận ngừng bắn

Trong khi đó, Hamas cho biết họ đã quyết định chấp nhận một đề xuất ngừng bắn. Trong thông cáo, ông Taher al Nunu, một lãnh đạo của phong trào Palestine, cho biết thỏa thuận này “bao gồm những bảo đảm từ phía Hoa Kỳ, và đã được chấp nhận”. Ông bày tỏ hy vọng đề xuất này sẽ “chấm dứt chiến tranh”, hướng đến “sự bảo vệ tốt hơn cho thường dân ở Gaza và giảm bớt đau khổ nhân đạo do cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel gây ra”. Theo ông al Nunu, thỏa thuận sẽ có hiệu lực “khi phía bên kia chấp thuận”.

Qatar và Ai Cập đóng vai trò trung gian, đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu kéo dài 60 ngày, nhằm mở đường cho các cuộc thương lượng và cho việc trao trả một số con tin – còn sống hoặc đã chết – để đổi lấy việc trả tự do một phần cho các tù nhân.

Viện trợ đang đến

Cùng lúc đó, một tàu treo cờ Panama chở 1.200 tấn lương thực – gồm mì ống, gạo, thực phẩm cho trẻ em và các loại đồ hộp – đã rời đảo Síp và đang trên đường cập cảng Ashdod (Israel), trước khi chuyển đến Dải Gaza để cứu trợ nhân đạo.