Caritas Quốc tế lên án: Ở Gaza không phải là chiến tranh, mà là sự hủy diệt

Caritas Quốc tế, liên đoàn bác ái Công giáo toàn cầu, đã lên tiếng mạnh mẽ về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, nơi nạn đói đang tiêu diệt dân thường, và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Trong một tuyên bố công bố ngày 25/8/2025, tổ chức của Tòa Thánh khẳng định: “Nạn đói ở đây không phải là một thảm họa tự nhiên, nhưng là kết quả của một chiến lược có chủ ý”.

Vatican News

Kể từ khi Liên Hiệp Quốc xác nhận vào ngày 22/8/2025 rằng nạn đói ở Gaza là một sự kiện cố ý và do lệnh phong tỏa nhân đạo gây ra, ít nhất 273 người, bao gồm 112 trẻ em, đã chết vì đói.

Trong một tuyên bố, Caritas Quốc tế nhắc lại điều đã được tất cả các tổ chức nhân đạo xác nhận: “Tại Gaza, chúng ta không phải đang đối mặt với một tai nạn thương tâm, mà là kết quả của những lựa chọn có chủ đích và được tính toán kỹ lưỡng. Cả một dân tộc, bị tước đoạt mọi nguồn sống, đang bị bỏ mặc cho chết trước mắt toàn thế giới”.

Sự hủy diệt có hệ thống

Tổ chức Caritas mạnh mẽ lên án: “Đây không phải là chiến tranh mà là sự hủy diệt có hệ thống sinh mạng thường dân. Cuộc bao vây Gaza đã trở thành một cỗ máy hủy diệt, được duy trì bởi sự vô trách nhiệm và im lặng, hay còn gọi là sự đồng lõa, của các quốc gia hùng mạnh nhất”.

Tuyên bố nêu rõ: “Nạn đói ở đây không phải là một thảm họa tự nhiên, mà là kết quả của một chiến lược có chủ đích: chặn đường viện trợ, ném bom các đoàn xe chở lương thực, phá hủy cơ sở hạ tầng và tước đoạt các nhu yếu phẩm cơ bản... Thường dân, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, đang bị đói khát, bị ném bom và bị tiêu diệt”. Tuyên bố cũng lên án sự im lặng đồng lõa hoặc hỗ trợ cho Israel của các chính phủ, tập đoàn và công ty đa quốc gia thông qua hỗ trợ quân sự, viện trợ tài chính và vỏ bọc ngoại giao.

Sự tấn công vào phẩm giá con người

Nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thông điệp Fratelli Tutti: “Hoặc tất cả chúng ta được cứu cùng nhau, hoặc sẽ không ai được cứu”, Caritas Quốc tế coi những gì đang xảy ra ở Gaza là một cuộc tấn công có chủ đích vào nhân phẩm con người và sự sụp đổ của mọi trật tự đạo đức. Đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế và nhân đạo, bao gồm Công ước về Phòng ngừa và Trừng phạt Diệt chủng.

Lời kêu gọi không đồng lõa với Israel

Do đó, Caritas Quốc tế đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đến mọi người có đức tin và lương tâm hãy lên tiếng, gây áp lực lên các chính phủ và đòi hỏi công lý. “Gaza không chờ đợi lời nói”, tài liệu nêu rõ, “mà là sự cứu rỗi”. Do đó, tổ chức này kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, tiếp cận viện trợ nhân đạo vô điều kiện, trả tự do cho tất cả các con tin và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo. Trong số các yêu cầu được Caritas Quốc tế ủng hộ có việc truy tố hình sự quốc tế những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác và chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.