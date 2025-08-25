Phát hiện khảo cổ xác nhận sự hiện diện của Kitô giáo tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào thế kỷ VII

Các nhà khảo cổ học làm việc ở một đảo nhỏ khu vực Vịnh Ba Tư vừa phát hiện một di vật khẳng định sự hiện diện của đời sống đan tu Kitô giáo khoảng 1.400 năm trước trên đảo Sir Bani Yas, ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Vatican News

Địa điểm này nằm cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 180 km về phía tây nam, được biết đến từ năm 1992. Phát hiện mới là một tấm thạch cao có hình Thánh giá đắp nổi, dài 27 cm, rộng 17 cm và dày gần 2 cm, trang trí bằng các biểu tượng gợi ý rằng cộng đoàn sinh sống tại đây thuộc về Giáo hội Đông phương. Giáo hội này đã tách khỏi sự hiệp thông với Giáo hội Roma sau khi từ chối việc lên án lạc giáo Nestorio tại Công đồng Êphêsô (431) và không công nhận Công đồng Calcedonia (451).

Di vật được tìm thấy tại khu vực có niên đại từ thế kỷ VII–VIII, được khai quật lần đầu vào đầu những năm 1990, với các công trình được xác định là nhà thờ và khu cư trú của đan sĩ. Vào thời kỳ hưng thịnh, tu viện này là một phần của mạng lưới trải dài khắp vùng Vịnh hiện đại, bao gồm cả Kuwait, Iran và Ả Rập Xê-út.

Bà Maria Magdalena Gajewska, nhà khảo cổ thuộc Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, cho biết di vật này được tìm thấy trong cuộc khai quật quy mô lớn đầu tiên kể từ khi địa điểm được xác định, và là đợt khai quật đầu tiên của khu sinh hoạt đan viện.

Theo bà Gajewska, phát hiện tấm thạch cao có Thánh giá trong một ngôi nhà là chứng cứ xác thực rằng các căn nhà này thực sự thuộc về một cộng đoàn Kitô hữu. “Trước đây, chúng tôi chỉ giả định rằng các ngôi nhà là phần của khu định cư đan tu rải rác, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Giờ đây, chúng tôi đã có bằng chứng”.

Ông Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chủ tịch Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, gọi phát hiện này là “một minh chứng mạnh mẽ cho những giá trị sâu xa và bền vững về sự chung sống và cởi mở văn hóa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”.

Đảo Sir Bani Yas từng được Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc đến trong chuyến viếng thăm lịch sử tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi ngài và Đại Imam Al-Azhar, Sheikh Ahmed el-Tayeb, cùng ký Tài liệu về Tình huynh đệ nhân loại ngày 4/2/2019 tại Abu Dhabi.