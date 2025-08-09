Bưu điện Philippines phát hành tem đặc biệt để vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV

Nhân dịp kỷ niệm 3 tháng Đức Thánh Cha Lêô XIV được bầu chọn lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu, tập đoàn Bưu chính Philippines đã phát hành một con tem đặc biệt để vinh danh ngài.

Vatican News

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 6/8/2025, Bưu điện Philippines nói rằng Philippines, một quốc gia có đông đảo người Công giáo, cùng với cộng đồng Công giáo toàn cầu cầu nguyện và kỷ niệm, đánh dấu sự kiện trọng đại này trong lịch sử Giáo hội.

Tem có hình chân dung Đức Giáo hoàng cùng với các biểu tượng của triều đại Giáo hoàng của ngài - những chi tiết tinh xảo được kỳ vọng sẽ thu hút cả những người đam mê tem bình thường lẫn những nhà sưu tập nghiêm túc.

Bưu điện Philippines đã in 10.000 tem, mỗi tem có giá 17 peso. Bìa cứng có tên "Ngày Đầu Tiên" - ngày Đức Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng - có gắn tem, cũng được phát hành để dành cho những người sưu tập tem. Cả hai sản phẩm đều có thể được mua tại Postshop, nằm trong khuôn viên Bưu điện Trung tâm Manila.

Theo Bưu điện Philippines, các tem về chủ đề Giáo hoàng vẫn là một trong những loại tem được săn đón nhất trên thế giới, đặc biệt là những tem gắn liền với các sự kiện lớn của Giáo hội. Theo cơ quan này, “Nhiều nhà sưu tập trân trọng những con tem này vì mối liên hệ cá nhân mà chúng gợi lên với Đức Thánh Cha”.

Bưu điện Philippines trước đây đã phát hành một số con tem để vinh danh Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, bao gồm một con tem được phát hành vào năm 2015 để kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của ngài tại Philippines.

Đức Thánh Cha Lêô XIV được vinh danh trong đợt phát hành tem này vì sự lãnh đạo tinh thần sâu sắc và sự cống hiến của ngài cho lòng trắc ẩn, sự hòa nhập và sự thống nhất toàn cầu, những giá trị có ảnh hưởng vang vọng sâu sắc đối với người dân Philippines.

Nguyên là một nhà truyền giáo ở Cebu và các khu vực khác ở miền trung Philippines, Đức Thánh Cha Lêô XIV có mối liên hệ đặc biệt với đất nước này.

Bưu điện Philippines cho biết: "Thông qua đợt phát hành kỷ niệm này, Bưu điện Philippines tái khẳng định sứ mạng bảo tồn lịch sử, văn hóa và đức tin thông qua nghệ thuật sưu tập tem".