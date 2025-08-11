Gần 50 ngàn người phải di dời trong những cuộc tấn công mới nhất của chiến binh Hồi giáo ở Mozambique

Theo tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, do những cuộc tấn công của chiến binh thánh chiến Hồi giáo ở khu vực Cabo Delgado của Mozambique vào cuối tháng 7 và tuần đầu tiên của tháng 8/2025, gần 50 ngàn người dân Mozambique đã phải di tản.

Vatican News

Sơ Aparecida Queiroz thuộc Dòng Nữ tử Chúa Giêsu chia sẻ với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ: “Từ ngày 20 đến ngày 28/7/2025, giáo phận Pemba đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một làn sóng tấn công tàn bạo mới, đặc biệt là ở các quận Chiúre, Ancuabe và Muidumbe. Các cuộc tấn công cũng rất dữ dội vào ngày 6 và 7/8/2025, với các vụ việc được ghi nhận tại các quận Palma, Meluco và Quissanga”.

Cuộc chiến ở Cabo Delgado bắt nguồn từ một cuộc nổi dậy do các chiến binh thánh chiến có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS). Các cuộc tấn công bắt đầu vào năm 2017, và những nỗ lực của chính phủ nhằm dập tắt chúng đều không thành công. Xung đột ở Cabo Delgado đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời kể từ tháng 10/2017. Theo Liên Hiệp Quốc, một triệu người Mozambique cần viện trợ khẩn cấp để sống sót.

Cha Kwiriwi Fonseca, một linh mục dòng Thương Khó Chúa Kitô đang làm việc tại Giáo phận Pemba, bao gồm Cabo Delgado, chia sẻ với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng “cuộc chiến vô nghĩa này chỉ mang lại cái chết và cướp đi chút hy vọng còn lại của con người, đặc biệt là trẻ em”. Cha nói thêm rằng “những đứa trẻ này phải được trả về cho cha mẹ; các em phải được tìm kiếm ở mọi nơi để có thể trở về với gia đình, bởi vì các em xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Cha Fonseca lo ngại rằng thế giới sẽ lãng quên cuộc xung đột đã kéo dài gần tám năm này. Cha nói: “Cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc chiến này gây ra thường bị lãng quên và im lặng. Sự im lặng này khiến chúng tôi lo lắng, vào thời điểm hàng ngàn anh em chúng tôi ở Cabo Delgado, đặc biệt là ở vùng Chiúre, phải chứng kiến cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn do các cuộc tấn công mới, nhà cửa bị đốt phá, trẻ em bị bắt cóc”.

Ông Ulrich Kny, quản lý dự án của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Mozambique, lưu ý rằng tổ chức “hỗ trợ giáo phận Pemba thông qua nhiều sáng kiến khác nhau, bao gồm hỗ trợ tâm lý xã hội cho các nạn nhân của khủng bố, cung cấp vật liệu xây dựng hàng chục ngôi nhà và trung tâm cộng đồng, và quyên góp xe cộ cho các nhà truyền giáo làm việc với những người di tản. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng cung cấp thêm viện trợ khẩn cấp”.