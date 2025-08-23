Hiệp hội Báo chí Quốc tế: Đã có 212 nhà báo thiệt mạng tại Gaza

Theo thống kê của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ), kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023, ít nhất 212 nhà báo Palestine đã thiệt mạng. Đây được coi là “cuộc thảm sát khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại của nghề báo”. Hiệp hội Báo chí Quốc tế tại Bruxelles đã lên tiếng mạnh mẽ về tình hình tự do báo chí tại Dải Gaza.

Vatican News

Trường hợp mới nhất xảy ra ngày 10/8/2025, khi nhà báo Anas al-Sharif của Al Jazeera, 28 tuổi, bị giết trong một cuộc không kích của Israel ngay trước bệnh viện Al-Shifa ở Gaza City. Anh cùng 5 đồng nghiệp khác đã ngã xuống trong một lều báo chí sau một ngày đưa tin về các trận oanh kích. Quân đội Israel đã xác nhận cuộc tấn công này, khiến cộng đồng báo chí quốc tế phẫn nộ và cho rằng đây là một nỗ lực có chủ ý nhằm làm câm lặng các tiếng nói từ Gaza.

Thông cáo của Hiệp hội Báo chí Quốc tế nêu rõ: “Trong nhiều trường hợp, các nhà báo Palestine bị sát hại khi đang tác nghiệp, dù mặc áo của họ ghi rõ chữ Press, [cho biết họ là nhà báo]. Những cuộc tấn công này cho thấy chiến lược có hệ thống của chính phủ Israel nhằm ngăn chặn thông tin độc lập, che giấu tội ác và gieo rắc sợ hãi vào công việc báo chí. Đây không phải là những ‘tổn thất phụ’, nhưng là một cuộc tấn công trực tiếp vào quyền tự do báo chí và quyền căn bản được làm chứng về sự thật”.

Ngoài ra, tổ chức này còn nhấn mạnh rằng ngay từ đầu chiến sự, báo chí quốc tế đã bị cấm vào Gaza, buộc các hãng tin nước ngoài phải dựa hoàn toàn vào hình ảnh và lời tường thuật từ phóng viên địa phương, dân thường và nhân viên cứu trợ. Chỉ một số ít phóng viên quốc tế được phép tác nghiệp dưới sự kiểm duyệt gắt gao và giám sát chặt chẽ của quân đội Israel.

Trước tình hình bi thương này, các nhà báo Bỉ và quốc tế dự kiến sẽ tổ chức một hành động liên đới tại Bruxelles. Vào lúc 11 giờ 30 ngày 26/8 tới, tại Mont des Arts, tên của tất cả các nhà báo đã thiệt mạng ở Gaza sẽ được đọc công khai, như một lời tưởng niệm lòng can đảm của họ, đồng thời lên án rõ ràng những kẻ sát hại và kêu gọi công lý.