Roma chuẩn bị đón một triệu bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh Giới trẻ

Từ ngày 28/7 đến ngày 3/8/2025 tại Roma sẽ diễn ra một trong những sự kiện quan trọng nhất và lớn nhất của Năm Thánh 2025. Đó là Ngày Năm Thánh Giới trẻ. Dự kiến sẽ có khoảng một triệu tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đổ về Roma để tham dự sự kiện đặc biệt này.

Hồng Thủy - Vatican News

Chương trình Ngày Năm Thánh Giới trẻ

Các nhóm bạn trẻ dự kiến sẽ đến Roma vào thứ Hai, ngày 28/7. Vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 29, Thánh lễ chào mừng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong những ngày tiếp theo (ngày 30 và 31/7), từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều, sẽ có chương trình Đối thoại với Thành phố, với một loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thiêng liêng diễn ra tại các quảng trường chính của Roma.

Thứ Sáu, ngày 1/8, từ 10 giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều, sẽ là “Ngày sám hối”. Tại Circo Maximo, các bạn trẻ sẽ có cơ hội lãnh nhận Bí tích Hòa giải để chuẩn bị cho ngày cao điểm của Năm Thánh dành riêng cho họ. Thứ Bảy ngày 2/8 sẽ là ngày diễn ra cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Tor Vergata, địa điểm lịch sử và mang tính biểu tượng, nơi Đức Gioan Phaolô II đã gặp gỡ những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong Năm Thánh 2000.

Buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha sẽ được tổ chức từ 8:30 tối đến 9:30 tối. Trước đó, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối sẽ là những khoảnh khắc giải trí với âm nhạc và các chứng từ. Sau đó, các bạn trẻ sẽ ngủ qua đêm trong túi ngủ tại khu vực sự kiện và sẽ tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chúa Nhật ngày 3/8.

Nếu muốn gói gọn bản chất của Ngày Năm Thánh Giới trẻ trong một từ, thì “biến đổi” có lẽ là từ phù hợp nhất. Đối với hàng trăm ngàn người trẻ, đây sẽ là một hành trình của đức tin, hy vọng, hiệp thông và hành động, kèm theo những khoảnh khắc cầu nguyện, suy gẫm, tình nguyện, đối thoại và gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh và chính quyền Roma đã phối hợp để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này: từ các chương trình thiêng liêng với các Thánh lễ, những giờ hội thảo, cầu nguyện, xưng tội, cho đến các chương trình văn hóa, những cuộc gặp gỡ tìm hiểu tại các thành phố, đến vấn đề tổ chức hậu cần.

Các thông tin cần thiết

Tại trang INFO GIUBILEO 2025 của thành phố Roma, khách hành hương có thể tìm thấy những thông tin về cách di chuyển trong thành phố Roma cũng như tìm kiếm sự trợ giúp.

Khách hành hương cũng có thể truy cập MAPPA DELL'ACCOGLIENZA - Bản đồ đón tiếp, nơi cung cấp thông tin hữu ích về các dịch vụ và danh sách các điểm tiếp tân và hỗ trợ do các tình nguyện viên quản lý, bao gồm cả những điểm dành riêng cho những người hành hương dễ bị tổn thương và khuyết tật. Về vấn đề di chuyển, các tuyến đường ưu tiên và hỗ trợ cũng đã được thiết lập dành cho người khuyết tật.

Tại trang iubilaeum2025.va - trang web chính thức của Năm Thánh, có cung cấp thêm nhiều thông tin cho khách hành hương. Đặc biệt, tại trang này có “Sổ tay” thông tin cần thiết, bằng nhiều ngôn ngữ (Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Ba Lan) với đầy đủ thông tin về chương trình, giấy thông hành, bộ dụng cụ và phương tiện di chuyển. Tài liệu này cũng bao gồm những lời khuyên hữu ích về những thứ cần mang theo và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn để giúp các khách hành hương tham dự cách tốt nhất những ngày trong sự kiện Ngày Năm Thánh Giới trẻ.

Khách hành hương cũng có thể sử dụng Julia, trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo của Roma, có thể truy cập thông qua các ứng dụng (WhatsApp, Telegram, Messenger và web chat) và trang web. Julia có thể nói hơn 80 ngôn ngữ và được tạo ra để giúp khách hành hương khám phá và trải nghiệm thành phố một cách dễ dàng. Trong suốt Năm Thánh, ứng dụng này sẽ cung cấp thông tin như thời gian chờ phương tiện giao thông công cộng, nhà vệ sinh, địa điểm tham quan văn hóa, cảnh báo của Cơ quan Bảo vệ Dân sự và nhiều thông tin khác.

Những địa điểm chính và kết nối giao thông

Có 3 địa điểm chính trong chương trình Ngày Năm Thánh Giới trẻ. Tại Quảng trường Thánh Phêrô, dự kiến vào lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 29/7 sẽ có Thánh lễ chào đón; sau đó vào ngày 1/8, tại Trường đua Massimo sẽ có ngày thống hối và xưng tội, với 200 tòa giải tội đã được chuẩn bị, phân chia theo ngôn ngữ; và tại Tor Vergata, trong 2 ngày cuối cùng, 2 và 3/8 sẽ có giờ canh thức Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô chủ sự.

Đối với khu vực Tor Vergata, địa điểm lịch sử và mang tính biểu tượng, sẽ là nơi tập trung đông khách hành hương nhất trong toàn sự kiện, chính phủ Ý đã mở rộng thêm đường để đi đến khu vực, cũng như mở rộng thêm khu vực diễn ra sự kiện.

Trong sự kiện này, 4.000 nhà vệ sinh hóa chất sẽ được lắp đặt tại khu vực Tor Vergata và 15 km đường ống nước đang được lắp đặt.

Từ trung tâm Roma sẽ có 3 tuyến đường để đến Tor Vergata, ngoài việc đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Tất cả các tuyến đường sẽ có các tình nguyện viên bảo vệ dân sự, điểm phân phối nước và cơ sở y tế.

Bốn tuyến đường dành cho người đi bộ chính được lên kế hoạch: từ ga tàu điện ngầm Anagnina (tuyến A), đi bộ khoảng 5 km đến cổng số 2 “Passo Lombardo”; từ ga xe lửa Ciampino, đi bộ khoảng 7,5 km đến cổng số 2 “Passo Lombardo”. Từ ga tàu điện ngầm Grotte Celoni (tuyến C), đi bộ khoảng 5 km đến cổng 3 “CNR”. Cuối cùng là tuyến đường dài nhất, bắt đầu từ đền thờ Thánh Gioan Laterano, dài 15 km. Những tuyến đường này đã tồn tại từ năm 2000, và sẽ rất tuyệt vời khi chứng kiến dòng người đổ về đây với con số hàng trăm ngàn người. Tuyến đường này có tên “Jubilee Walk”, dài 15 km và mất 3 tiếng rưỡi để đến khu vực Tor Vergata.

Trong hai ngày 2 và 3/8, các dịch vụ tàu điện ngầm sẽ tăng giờ hoạt động, từ 4:30 sáng đến 1:30 đêm. Các tuyến xe lửa từ Termini đến Ciampino cũng tăng chuyến.

Hệ thống âm thanh hình ảnh

Nhiều khu vực giao thông và 119 tháp âm thanh-hình ảnh sẽ được xây dựng để tất cả các bạn trẻ có thể xem những gì sẽ diễn ra trên sân khấu chính. Điểm xa nhất tính từ sân khấu là 2 km và địa hình không hoàn toàn bằng phẳng. Ban tổ chức đảm bảo ngay cả những người ở xa nhất cũng có thể nhìn thấy và nghe thấy.

Đức Thánh Cha Lêô sẽ cử hành Thánh lễ vào sáng ngày 3/8 và có lẽ vào sáng Chủ Nhật, trước hoặc sau Thánh lễ, ngài sẽ đi vòng quanh bằng xe Popemobile để chào các bạn trẻ.

Vấn đề an ninh và giao thông tại Tor Vergata

Vào cuối cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về trật tự và an ninh công cộng, được tổ chức riêng cho Ngày Năm Thánh Giới trẻ, ông Lamberto Giannini, giám đốc Roma, cho biết, “Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phong tỏa khu vực, đặc biệt là tuần tra chống máy bay không người lái, và chúng tôi đã chú ý chặt chẽ đến các điểm ra vào khác nhau, nơi mà dù hàng trăm ngàn người sẽ đến, chúng tôi sẽ sàng lọc tất cả mọi người, không chỉ ngẫu nhiên”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ không nhận dạng những người đã đăng ký tham dự sự kiện, nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra hành lý của họ tại các cổng. Sẽ có nhiều thiết bị kiểm tra nhanh được lắp đặt tại các cổng nơi các tuyến đường khác nhau đi vào”.

Ông cho biết thêm, do có đông các bạn trẻ từ các nước Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan, Lực lượng Cảnh sát Dân sự, Hiến binh Pháp và Cảnh sát Quốc gia Ba Lan sẽ có mặt, bên cạnh lực lượng tăng viện được từ khắp nước Ý.

Vấn đề hậu cần: nước uống, vệ sinh

Với cái nóng tháng 8, khoảng 35 độ C, chính quyền Roma đã chuẩn bị 3,5 triệu chai nước uống, nhưng vẫn chưa đủ. Do đó, có một dự án dẫn nước với 15 km đường ống nước, có 190 điểm phân phối. Nước là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè Roma.

Trong số nhiều vấn đề về việc tổ chức, có vấn đề tắm rửa. Những người trẻ đến vào khoảng ngày 2 và 3/8 sẽ ngủ tại khu vực Tor Vergata. Những người khác sẽ tụ tập quanh thành phố Roma. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức Năm Thánh 2025 tại Roma, nói rằng cần phải có nơi tắm rửa. Ngài nói: “Bạn có thể cười, nhưng chúng là cần thiết. Chúng ta sẽ phải tìm cách tạo ra chúng, xem xét cách sử dụng các đài phun nước trong vườn. Nhưng khi chúng ta có khoảng một triệu người trẻ ở đây trong nhiều ngày, chúng ta không thể tưởng tượng được họ sẽ không cần nước, để tránh việc họ nhảy xuống các đài phun nước. Chúng ta phải làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng giải pháp tức thời nhất không làm mất đi vẻ đẹp của thành phố Roma”.

Thị trưởng Roma, Roberto Gualtieri, nhìn nhận rằng Ngày Năm Thánh Giới trẻ sẽ là sự kiện đầy thử thách nhất trong năm đối với thủ đô. Trên thực tế, từ tháng 1 đến nay đã có 15 triệu người hành hương đến Roma. Con số này sẽ còn tăng thêm nữa vào sự kiện tháng 8. Thị trưởng cho biết: “Sự hợp tác phi thường giữa các tổ chức, các bên liên quan trong xã hội và địa phương đang giúp Roma hoàn thành trách nhiệm to lớn này và giờ đây chúng ta được kêu gọi đối mặt với thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt vời”. Ngoài việc chào đón những người trẻ tuổi, “chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng họ là những nhân vật chính trong sự tái sinh về mặt tổ chức, văn hóa, tinh thần và đạo đức của Roma, Ý và thế giới”.

Ông Gualtieri nói tiếp rằng “những người trẻ là nhân vật chính của niềm hy vọng, là dấu hiệu cụ thể của việc cải thiện mọi thứ, vượt qua tầm nhìn hư vô coi con người là những đơn vị riêng biệt và thay vào đó đặt tình huynh đệ và sự hiệp nhất của nhân loại vào trung tâm để đối mặt với những thách thức về hòa bình, quan tâm đến những người yếu thế nhất và biến đổi khí hậu”.

Vào cuối phiên họp của Ủy ban đặc biệt về trật tự và an ninh công cộng về các giải pháp cho Ngày Năm Thánh Giới trẻ, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói: “Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì hệ thống đang hoạt động. Chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng hàng ngàn thanh thiếu niên sẽ đến, rằng họ sẽ được an toàn và rằng có một hệ thống tiếp đón rất hiệu quả. Điều này chỉ có thể khiến tôi cảm thấy bình an hơn. Tôi tin rằng trong hai ngày cuối cùng, chúng ta sẽ đạt được con số mong đợi, thậm chí có thể còn cao hơn. Nó sẽ được đón nhận trên toàn thế giới; những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới: họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ ở bên nhau cả ngày, và cũng sẽ có đại diện của những người trẻ đến từ Palestine.