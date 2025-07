Các Kitô hữu Ucraina di tản vì chiến tranh Nga Ucraina (AFP or licensors)

Nga vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của các nhóm tôn giáo thiểu số

Theo báo cáo mới của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Nga tiếp tục duy trì các hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo “đặc biệt nghiêm trọng” đối với các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước và các vùng lãnh thổ của Ucraina do Nga chiếm đóng.

Theo báo cáo ngày 30/6/2025, về việc vi phạm quyền tự do tôn giáo trong suốt năm 2024 và đầu năm 2025, các tín hữu Chính Thống giáo, Công giáo và Tin lành Ucraina tiếp tục bị Nga bách hại dữ dội. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Vicky Hartzler nói: "Chính quyền Nga lạm dụng luật mơ hồ và có vấn đề để nhắm vào các cộng đồng tôn giáo không tuân thủ thẩm quyền của nhà nước". "Họ nhắm vào những người Công giáo, Chứng nhân Giêhôva, Học viên Pháp Luân Công, Tin lành, Chính thống Ucraina, người Hồi giáo Crimea [Tatar] và nhiều người khác mà Mátxcơva cho rằng làm suy yếu sự kiểm soát độc tài của mình". "... Không có tự do tôn giáo ở Nga hoặc [các] vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng". Các tổ chức phi chính phủ đã báo cáo về việc giết hại ít nhất 47 nhà lãnh đạo tôn giáo kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2/2022. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng 640 ngôi nhà thờ và địa điểm tôn giáo đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong khoảng thời gian đó. Trên thực tế, chính quyền Nga đã cấm một số Giáo hội hoạt động, ví dụ như Giáo hội Chính thống giáo Ucraina, Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, Chứng nhân Giêhôva và một số nhóm Tin lành, bao gồm Baptist, Ngũ tuần và Cơ đốc Phục lâm, buộc các cộng đồng Chính Thống Ucraina phải tuân theo Giáo hội Chính thống giáo Nga. Nga cũng bị cáo buộc bắt cóc và tra tấn linh mục Chính Thống giáo Ucraina cũng như hai linh mục Công giáo Đông phương Ucraina. Báo cáo lưu ý rằng Nga đã áp dụng luật chống lại "hoạt động truyền giáo bất hợp pháp" để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số, trục xuất các linh mục ngoại quốc và đóng cửa các nhà thờ dựa trên luật này. Nga đàn áp "những người biểu tình phản chiến và các nhà lãnh đạo tôn giáo vì bày tỏ sự phản đối chiến tranh bằng các thuật ngữ tôn giáo". Các Kitô hữu bị từ chối thực hiện dịch vụ dân sự thay thế khi họ có lý do tôn giáo phản đối nghĩa vụ quân sự. Báo cáo liệt kê nhiều hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo đối với người Hồi giáo Nga. Theo báo cáo, những người Hồi giáo thuộc Hizb ut-Tahrir (hoặc bị cáo buộc là thuộc về tổ chức này) đã bị buộc tội khủng bố "mặc dù không có bằng chứng hoặc thậm chí là cáo buộc rằng bị cáo kêu gọi hoặc thực hiện bạo lực".