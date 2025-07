Hình ảnh Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trên bức tranh tường lớn nhất thế giới

Vào ngày 26/7/2025, tại thành phố La Plata của Argentina, trước sự chứng kiến của chính quyền thành phố và Đức Cha Gustavo Carrara, Tổng Giám mục La Plata, một bức tranh tường cao 50 mét khắc họa Đức Giáo hoàng Phanxicô, do họa sĩ nổi tiếng Martín Ron vẽ tại nơi chỉ cách Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vài mét, đã được khánh thành và làm phép.

Hồng Thủy - Vatican News

Tọa lạc tại ngã tư đường 54 và đường 14, bức tranh tường Đức Giáo hoàng Phanxicô hoàn thiện khung cảnh vốn đã hùng vĩ của Nhà thờ La Plata. Tác phẩm hướng đến thông điệp hòa bình, sự kết hợp “giữa đất và trời”, và là một nơi cầu nguyện và hành hương.

Họa sĩ Martín Ron đã dành hơn hai thập kỷ cho hội họa và các tác phẩm làm đẹp cho các thành phố trên khắp thế giới. Hai trong số những bức tranh tường của ông được biết đến nhiều là hai bức khắc họa Diego Maradona và Lionel Messi.

Họa sĩ chia sẻ rằng việc vẽ tranh ở những kích thước lớn góp phần nâng cao ký ức tập thể về những nhân vật này. Theo ông, Đức Thánh Cha Phanxicô, “ngoài việc ngài là Giáo hoàng, người quan trọng nhất ở Argentina, và vị trí của ngài trong Giáo hội Công giáo, ngài vẫn mang dấu ấn của một thần tượng đại chúng”.

Bức tranh được vẽ theo yêu cầu của Chính quyền Thành phố La Plata và tác phẩm là một thách thức kỹ thuật. Khó khăn của họa sĩ đó là định dạng của bức tường: cao 50 mét nhưng chỉ rộng 5 mét. Họa sĩ Ron chia sẻ rằng chi tiết này đồng nghĩa với việc “có thể bức ảnh đẹp nhất, bức ảnh có câu chuyện hay nhất để kể, lại không phù hợp về mặt bố cục với địa điểm”. Vậy nên, yêu cầu đầu tiên là “tạo ra một bố cục tăng dần độ cao và dịch chuyển theo chiều dọc để diễn giải nó từ dưới lên, hoặc từ trên xuống”.

Hình ảnh được chọn là một hình ảnh quen thuộc từ những tháng đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, hình ảnh ngài mỉm cười và ngước nhìn lên, tay cầm một chú chim bồ câu khi nó bắt đầu dang rộng đôi cánh. Theo họa sĩ, “Đó là một bức ảnh đủ tiêu chuẩn, bởi vì tôi hiểu rằng đây là bức tranh tường lớn nhất về Đức Giáo hoàng, cũng hiểu rằng tòa nhà không có bất kỳ trở ngại nào và như thể hòa quyện với bầu trời, với tất cả biểu tượng của chú chim bồ câu, ngài đang hạnh phúc, và có một sự kết nối nào đó giữa đất và trời, tôi tự nhủ: đây chính là bức ảnh đó”.

Ông chia sẻ thêm rằng đối với ông, Đức Thánh Cha Phanxicô là một người truyền tải sự bình an. Khi lắng nghe ngài chúng ta cảm thấy bình an, một sự bình an cũng thể hiện qua nét mặt ngài. Đó là lý do ông muốn lưu giữ hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô và chim bồ câu, một hình ảnh tượng trưng cho hòa bình, và chúng ta cần điều này vào thời điểm này của thế giới.