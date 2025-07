Chủng sinh Nigeria được khích lệ đừng rời bỏ ơn gọi vì tình trạng mất an ninh

Cha Dominic Asor, Giám đốc tiểu Chủng viện Thánh Giacôbê của Giáo phận Gboko ở Nigeria kêu gọi các chủng sinh và các nhà đào tạo đừng từ bỏ con đường đào tạo trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng ở Nigeria.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong cuộc phỏng vấn của ACI Africa, Cha Asor nói rằng nỗi sợ bị bách hại là điều bất lợi cho tương lai của Giáo hội tại Nigeria khi không nơi nào ở nước này là an toàn và các chủng sinh và nhà đào tạo không có nơi nào để chạy đến vì sợ bị tấn công.

Tuy nhiên, cha Asor khích lệ: “Chúng ta không được trốn tránh ơn gọi của mình vì những thử thách, bất an, hay sự cám dỗ của tiện nghi trần tục. Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta, sẽ nâng đỡ chúng ta, nhưng chúng ta phải trung thành và chú tâm”.

Cha nói thêm: “Ngoài các Chủng viện, còn nơi nào khác chúng ta có thể có được sự an toàn tuyệt đối? Không có nơi nào khác”. Ngài khích lệ các phụ huynh: “Việc một điều gì đó đã xảy ra ở một nơi cụ thể không có nghĩa là chúng ta nên ngừng thờ phượng Chúa. Chủng viện là nơi để thờ phượng Chúa. Vì vậy, hãy cho phép con cái của anh chị em ở trong Chủng viện”. Ngài lập luận rằng việc đưa con cái ra khỏi Chủng viện sẽ không bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm của thế giới bên ngoài.

Cha Asor kêu gọi lòng can đảm và sự kiên trì, đặc biệt là trong số các chủng sinh đang cân nhắc từ bỏ ơn gọi của mình vì sợ hãi. “Nếu họ từ bỏ ơn gọi, ai sẽ theo đuổi nó?”, cha đặt câu hỏi. Cha tin rằng những điều này sẽ kết thúc. Thiên Chúa có những cách thức nhiệm mầu của Người để thực hiện mọi việc.

Cha nói tiếp: “Nếu chúng ta bị giết trong Giáo hội, tôi tin rằng chúng ta sẽ được lên thiên đàng vì chúng ta đã bị giết vì đức tin của mình. Vì vậy, đừng ai bỏ chạy. Bởi vì nếu bạn bỏ chạy khỏi Chủng viện vì bất an, bạn sẽ đi đâu? Nơi nào ở Nigeria an toàn? Có phải ở Abuja không? Không nơi nào an toàn cả”.

Theo cha, trước sự tuyệt vọng, cầu nguyện vẫn là một cứu cánh. “Lời cầu nguyện có hiệu quả. Chúa đang dõi theo mọi sự... Ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng ta phải chết vì hòa bình, chúng ta hãy tiếp tục đón nhận nó. Vì vậy, các chủng sinh không nên đầu hàng trước nỗi sợ hãi. Chúng ta nên luôn tin rằng với Chúa, mọi sự đều có thể”.