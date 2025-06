Các Giám mục Hoa Kỳ: Thúc đẩy tự do tôn giáo bằng cầu nguyện, suy tư và hành động

Cử hành Tuần Tự do Tôn giáo, từ ngày 22 đến 29/6, các Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu thúc đẩy tự do tôn giáo bằng “cầu nguyện, suy tư và hành động, để chúng ta có thể trở thành nhân chứng của hy vọng”.

Vatican News

Đức cha Thomas Paprocki, Giám mục Springfield, Illinois cho truyền thông Vatican biết, khi cử hành Tuần Tự do Tôn giáo, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mong muốn qua sáng kiến này, các tín hữu tích cực cầu nguyện, suy tư và hành động cho quyền cơ bản về tự do tôn giáo cho người Công giáo và tất cả các tín đồ của các tôn giáo khác.

Các Giám mục lấy chủ đề “Những chứng nhân của hy vọng” dựa theo phúc trình thường niên năm 2025 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo tại Hoa kỳ, trong đó nêu bật ảnh hưởng của sự phân cực chính trị đối với vấn đề này. Phúc trình cũng đề cập đến những chủ đề như luật ủng hộ thụ thai nhân tạo, những khó khăn mà các dịch vụ Công giáo hỗ trợ người di cư đang đối diện, và quyền của cha mẹ trong việc lựa chọn giáo dục cho con cái.

Được truyền cảm hứng từ lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma “hy vọng không làm thất vọng”, Đức cha nhấn mạnh rằng niềm hy vọng mang lại cho chúng ta sự phó thác vào tương lai và những gì Chúa hứa về sự sống đời đời. Tuần lễ này còn là một lời mời gọi người Công giáo suy tư về ý nghĩa của tự do tôn giáo và cầu nguyện để quyền này được bảo vệ tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Đây cũng là một lời kêu gọi hành động để bảo vệ quyền này. Vì vậy, ba bước: cầu nguyện, suy tư và hành động, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng trong chủ đề này.

Sau đó, Đức cha Paprocki khẳng định, vấn đề tự do tôn giáo phải được hiểu theo giáo huấn của Giáo hội về tự do. Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói, tự do thật sự gắn liền với sự thật và phải được phân biệt với khả năng làm những gì mà người ta mong muốn. Giáo hội đã dạy rằng tự do tồn tại để cho phép chúng ta tự do thực hành đức tin, theo đuổi điều đúng đắn và có thể nói lên sự thật.

Ngài kết luận: “Quyền và nghĩa vụ, không chỉ được đề cập trong Giáo hội nhưng còn trong bối cảnh dân sự. Đây không chỉ là vấn đề về tự do và quyền lợi của chúng ta, nhưng chúng ta còn có bổn phận phải là những công dân tốt, đóng góp vào việc thúc đẩy công ích và quốc gia, và bảo vệ sự tự do”.