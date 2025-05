Các nữ tu ở Hoa Kỳ phát động chiến dịch nói “không” với súng đạn

Với mong muốn hướng đến việc không còn người phải chết vì bạo lực súng đạn, các nữ tu dòng Bon Secours cùng với các hội dòng khác ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland, miền đông Hoa Kỳ, đang phát động chiến dịch “Hãy buông vũ khí. Hãy để hoà bình bắt đầu với chúng ta”.

Vatican News

Chiến dịch “Các nữ tu chống bạo lực súng đạn” được các nữ tu Công giáo thực hiện trên các phương tiện công cộng, như bên trong và bên ngoài xe buýt, và tại các nhà ga tàu điện ngầm trên khắp thành phố. Ở những nơi này, hàng chữ “Hãy buông vũ khí. Hãy để hoà bình bắt đầu với chúng ta”, được dán lên tường, những nơi dễ thấy. Bên cạnh hàng chữ có mã QR để những ai quan tâm có thể vào trang web của các nữ tu, trong đó có đầy đủ nội dung về chiến dịch chống bạo lực súng đạn, lời cầu nguyện cho các nạn nhân và các liên kết đến chương trình mua lại súng của Tổng Giáo Phận Baltimore.

Chia sẻ về chiến dịch này, sơ Patricia Dowling thuộc Hội dòng các nữ tu Bon Secours nói: “Tất cả chúng ta đều xứng đáng có những con đường an toàn, cảm giác bình yên và tự do sống mà không lo sợ. Bình an bắt đầu từ mỗi người chúng ta, và bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để nâng cao nhận thức về các giải pháp thay thế cho bạo lực và sự thánh thiêng của cuộc sống đều là điều cần thiết ngày nay”.

Sơ cho biết, tại khu vực các nữ tu đang phục vụ, thường nghe tiếng súng, và chứng kiến nỗi đau của các nạn nhân cũng như của gia đình họ. Thực tế, Baltimore là một trong 10 thành phố có tỷ lệ giết người bằng súng cao nhất tại Hoa Kỳ.

Chiến dịch nói “không” với súng đạn của các nữ tu bắt nguồn từ giáo lý xã hội Công giáo, “bắt đầu với nguyên tắc nền tảng về sự thánh thiêng của mọi sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên”.