Hơn 100 vụ bạo lực chống Kitô hữu ở Thánh Địa trong năm 2024

Trong năm 2024, có 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào các Kitô hữu ở Israel và Giêrusalem. Trong số này, 35 vụ liên quan đến hành vi phá hoại nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo công cộng.

Vatican News

Trên đây là số liệu được công bố bởi Trung tâm Rossing – một tổ chức chuyên thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn ở Giêrusalem – thực hiện và công bố vào ngày 31/3.

Theo phúc trình của Trung tâm, hầu hết các vụ tấn công đều do các thanh niên Do Thái cực đoan thực hiện. Hiện nay, nhóm cực đoan này ngày càng có ảnh hưởng lớn trong chính trị Israel, tạo ra một môi trường đe dọa thường xuyên đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô hữu. Hậu quả là ngày càng nhiều người trẻ Kitô muốn rời khỏi khu vực. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Rossing tiến hành, 48% Kitô hữu dưới 30 tuổi cho biết đang cân nhắc di cư, trong đó 77% cho rằng nguyên nhân chính là do tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực leo thang nhắm vào cộng đồng của họ, cùng với tình hình chính trị xã hội ngày càng xấu đi.

Phúc trình cũng phân tích dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương Israel. Tính đến năm 2024, dân số Israel đạt 10 triệu người, trong đó 7,7 triệu là người Do Thái và 2,1 triệu là người Ả Rập. Các Kitô hữu tại Israel chỉ khoảng 180.000 người, và 80% số Kitô hữu là người Ả Rập.

Chính quyền Israel đang tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch “Do Thái hóa” Giêrusalem, với việc phê duyệt xây dựng 11.500 nhà ở mới tại Đông Giêrusalem, góp phần làm giảm dần tỷ lệ dân số Ả Rập. Đáng chú ý, 29% cư dân thành phố hiện nay xác định mình là “Do Thái chính thống”, chiếm hơn một nửa số người Do Thái tại Giêrusalem.

Xu hướng “Do Thái hóa” Giêrusalem và Thánh Địa ngày càng tăng. Một xu hướng được “Luật Cơ bản” năm 2018 ủng hộ, trong đó tuyên bố “Israel là quốc gia - dân tộc của người Do Thái”. Luật này làm suy giảm tính liên tôn và sự hòa nhập so với Luật Cơ bản năm 1992 về “Nhân phẩm và Tự do”. Mặc dù không có tác động thực tế mạnh mẽ, nhưng Luật Cơ bản 2018 đã tạo ra sự phân biệt giữa các nhóm dân cư, góp phần thúc đẩy các hành vi bạo lực từ các nhóm cực đoan.

Ngoài ra, hệ thống thuế của Israel cũng gây khó khăn cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Thuế bất động sản chỉ miễn cho các nơi cầu nguyện, nhưng không áp dụng cho các trường học, nguyện xá thanh thiếu niên hay các nhà đón tiếp khách hành hương, khiến nhiều tổ chức Kitô giáo gặp khó khăn tài chính và xảy ra tranh chấp với chính quyền địa phương.

Một khó khăn khác mà các Kitô hữu tại Thánh Địa, đặc biệt ở Galilea và bắc Israel, phải đối diện là sự gia tăng bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra. Năm ngoái, khoảng 230 vụ giết người xảy ra trong cộng đồng nói tiếng Ả Rập. Các Kitô hữu sống ở khu vực này, thường được biết là ôn hòa và tuân thủ pháp luật, đang chịu thêm một áp lực mới từ tình trạng bất ổn này.