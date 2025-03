Tổng giáo phận Seoul gửi 3 linh mục đi truyền giáo ở Đài Loan và Nam Mỹ

Ngày 28/2/2025, trong Thánh lễ được Đức Tổng Giám mục Phêrô Soon-taick Chung của Seoul cử hành tại Nhà thờ chính tòa Myeongdong, 3 linh mục của tổng giáo phận đã được gửi đi truyền giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Giuse Yoon-sang Yoon và Cha Gioan Dae-yong Kim sẽ bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại Đài Loan, trong khi Cha Phêrô Byung-woong Oh sẽ phục vụ tại Nam Mỹ.

Trong nghi thức sai đi, Đức Tổng Giám mục Phêrô Chung đã tặng mỗi linh mục một cây Thánh Giá bằng gỗ, tượng trưng cho sự dấn thân của họ đối với sứ vụ rao truyền Phúc Âm.

Vai trò của các nhà truyền giáo

Trong bài giảng, trích dẫn câu Kinh Thánh “Đẹp thay bước chân những người mang Tin Mừng”, Đức Tổng Giám mục Chung đã suy tư về vai trò của các nhà truyền giáo trong sự phát triển của Giáo hội Hàn Quốc. Ngài nhìn nhận vai trò quan trọng của các nhà truyền giáo nước ngoài trong sự phát triển đức tin tại Hàn Quốc và nhấn mạnh công việc liên tục của họ ở những vùng xa xôi và thường bị bỏ qua. Ngài nói: “Ngay cả ngày nay, những cá nhân tận tụy này vẫn tiếp tục làm chứng cho Phúc Âm ở những vùng xa xôi mà chúng ta thường không nhận thức hoặc không tiếp cận”.

Tổng Giám mục của Seoul cũng nhấn mạnh bản chất cốt yếu của công việc truyền giáo trong Giáo hội khi khẳng định: “Như được minh chứng bởi những lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, truyền giáo là một phần không thể thiếu trong bản chất của Giáo hội và lý do tồn tại của Giáo hội”.

Tìm kiếm một đời sống yêu thương nhiều hơn là chỉ đón nhận tình yêu

Chia sẻ với cộng đoàn, Cha Giuse Yoon xác tín: “Tôi tin rằng với mỗi khó khăn mà chúng tôi vượt qua, chúng tôi sẽ đến gần Chúa hơn, trở thành những bước chân của hy vọng và ân sủng. Tôi sẽ cầu nguyện sốt sắng và phấn đấu để sống trọn sứ vụ của mình như một linh mục trung thành”.

Cha Gioan Kim thì tái khẳng định sự dấn thân khi nói rằng “Khi nhớ lại lòng nhiệt thành ban đầu mà tôi cảm thấy khi được thụ phong, tôi được thúc đẩy để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở nước ngoài, bằng cách tìm kiếm một đời sống yêu thương nhiều hơn là chỉ đón nhận tình yêu”.

Còn Cha Phêrô Oh thì cho biết ngài cảm thấy hơi lo lắng nhưng đã tìm thấy sự an tâm trong đức tin. Ngài nói: “Mặc dù tôi cảm thấy lo lắng khi đến một vùng đất xa xôi như vậy, tôi nhớ lời của một nữ tu đã trấn an tôi rằng, ‘Chúa sẽ ở đó trước khi cha đến đó, vì vậy đừng lo lắng’. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống vui vẻ với Thiên Chúa, Đấng đã ở đó rồi”.

Tổng giáo phận Seoul hiện có 24 linh mục phục vụ tại 10 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan, Guatemala, Chile và Peru. (LiCAS 28/02/2025)