ĐHY Kikuchi tặng tràng hạt của Đức Thánh Cha cho tù nhân vô tội bị ngồi tù lâu nhất

Chính khi sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô đang trong những giờ phút khó khăn nhất, Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, đồng thời là chủ tịch Caritas Quốc tế, đã thể hiện một cử chỉ gần gũi với Đức Thánh Cha khi tặng một món quà của Đức Thánh Cha cho một cựu tù nhân người Nhật Bản lớn tuổi đã được minh oan sau hơn nửa thế kỷ ngồi tù vì bị kết án tội giết người.

Vatican News

Đức Hồng y Kikuchi đăng trên tài khoản mạng xã hội của ngài một bức ảnh chụp ngài cùng với ông Paul Iwao Hakamada, “tù nhân thụ án lâu nhất thế giới trong số những người bị giam giữ chờ tử hình”. Ngài viết: “Mới đây Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp và một tràng hạt cho ông Hakamada thông qua Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh. Hôm nay tôi đã trao chúng cho ông ấy”.

Ông Hakamada – hiện 88 tuổi – bị kết án vào năm 1968 vì tội giết người mà ông luôn khẳng định mình không phạm phải. Cho đến ngày 26/9/2024, Tòa án quận Shizuoka đã tuyên ông vô tội trong phiên tòa xét xử lại được chờ đợi từ lâu. Trên thực tế, Tòa án phát hiện ra rằng bằng chứng dùng để chống lại ông là do cảnh sát vào thời điểm đó tạo ra. Sau đó, vào ngày 9/10/2024, công tố viên quyết định không kháng cáo và do đó, ông Hakamada đã được trả tự do hoàn toàn sau nửa thế kỷ.

Ông đã gia nhập Công giáo trong thời gian dài bị giam cầm và được rửa tội bởi Cha Shimura, một linh mục của Tổng giáo phận Tokyo, vào lễ Giáng sinh năm 1984. Điều đưa ông đến gần hơn với đức tin chính là mối quan hệ với một số người Công giáo Nhật Bản đã quan tâm đến ông từ năm 1982.

Đức Hồng y Kikuchi đã mang đến cho ông thông điệp và chuỗi Mân Côi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Một món quà đặc biệt được ông trân trọng.

Đức Hồng y cho biết vào tháng 11/2019, khi Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Nhật Bản, Hội đồng Giám mục đã mời ông Hakamada và chị ông tham dự Thánh lễ tại Tokyo Dome. Nhưng vào dịp đó, họ không thể sắp xếp cho ông gặp Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, “khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bãi bỏ án tử hình”. Một thông điệp mà các giám mục Nhật Bản cũng muốn truyền tải sau bản án lịch sử cho phép cựu tù nhân lớn tuổi được minh oan. (Asia News 23/02/2025)