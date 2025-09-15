Vatican sắp phát hành Bộ phim tài liệu ‘Leo from Chicago’ về Đức Thánh Cha Lêô XIV

Truyền thông Vatican đã thực hiện chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Lêô XIV, để tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và con người của ngài. Và qua giọng kể, hình ảnh và các lời chứng, bắt đầu từ hai người anh của ngài là Louis và John, bộ phim “Leo from Chicago” đã ra đời và sẽ sớm được phát sóng trên các kênh truyền thông của Vatican.

Vatican News

Bộ phim Leo from Chicago, được hợp tác bởi ban Biên tập thuộc Bộ Truyền thông, Tổng Giáo phận Chicago và tổ chức Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización, trình bày những khía cạnh được khắc họa một cách sâu sắc và có phần mới mẻ về Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Bộ phim nói về tuổi thơ, các mối quan hệ gia đình, tình bạn, học vấn, việc đào tạo, ơn gọi, những bước đi đầu tiên trong đời sống thánh hiến, sự dấn thân xã hội, niềm đam mê thể thao, sở thích ẩm thực.

Các nhà báo Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio và Felipe Herrera-Espaliat đã đi qua các khu phố của Chicago, bắt đầu từ căn nhà của gia đình Đức Thánh Cha ở ngoại ô Dolton, với những hồi ức và câu chuyện từ hai người anh em của ngài là Louis Martin và John. Sau đó, họ đến các văn phòng, trường học và giáo xứ do Dòng Augustinô phụ trách; Liên hiệp Thần học Công giáo; và những nơi mà cha Robert Francis Prevost thường lui tới như nhà hàng Aurelio’s Pizza hay Rate Field, sân vận động của đội bóng chày White Sox. Hành trình còn mở rộng đến Đại học Villanova, cách Philadelphia vài cây số, và đến Port Charlotte (Florida), nơi người anh cả của ngài đang sinh sống.

Khoảng 30 nhân chứng thân cận với Đức Thánh Cha đã chia sẻ những câu chuyện, giai thoại, hình ảnh và thước phim giúp người xem hiểu sâu hơn về con người đã được kêu gọi để lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ từ ngày 8/5 vừa qua. Ngài là một người ngay từ khi còn bé đã thể hiện khuynh hướng sống đời tu trì, thường chơi dâng lễ và đọc kinh bằng tiếng Latinh.

Khi còn rất trẻ, ngài đã dấn thân vào con đường tìm hiểu ơn gọi để gia nhập Dòng Thánh Augustinô; ngài đã học toán và thần học, thiết lập những mối tương quan chân thực với bạn bè cùng khóa và dấn thân vào các sáng kiến cổ võ sự sống. Ngài đã rời quê hương để đến Peru truyền giáo và đã lãnh đạo một trong những Dòng tu lớn nhất thế giới với phong thái điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo quyết đoán. Ngài có sở thích nghe nhạc của thập niên 60-70, lái xe, xem Tivi và theo dõi môn bóng chày.

Bộ phim Leo from Chicago, tiếp nối bộ phim tài liệu León de Perú đã được giới thiệu vào tháng 6 vừa qua, kể về những năm tháng truyền giáo của cha Prevost tại quốc gia Nam Mỹ, sẽ sớm được phát sóng trên các kênh truyền thông của Vatican.