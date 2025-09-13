Tòa Thánh công bố những tiến triển trong quan hệ song phương với Việt Nam

Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, cuộc họp của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh nhằm thúc đẩy quan hệ song phương đã diễn ra hôm thứ Sáu 12/9/2025 tại Vatican, trong bầu khí hữu nghị, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Vatican News

Cuộc họp lần thứ XII của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh diễn ra tại Vatican ngày 12/9/2025. Cuộc họp được đồng chủ tọa bởi bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, và Đức ông Mirosław Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh.

Hai bên đã có cuộc trao đổi sâu rộng về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh cũng như tình hình hiện tại của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Cả hai bên đều ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội cho sự phát triển chung của Việt Nam, trong tinh thần sống Phúc Âm giữa lòng thế giới bằng cách là những người Công giáo tốt và công dân tốt.

Hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về những tiến triển trong quan hệ song phương kể từ cuộc họp lần thứ XI của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2024. Những tiến triển này thể hiện qua các cuộc tiếp xúc và tham vấn thường xuyên, các chuyến trao đổi các phái đoàn ở nhiều cấp độ, đặc biệt là cấp cao, cũng như các hoạt động của vị Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Hà Nội, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, và đồng thuận sẽ duy trì các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.

Nhân chuyến thăm Vatican, phái đoàn Việt Nam đã được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến và chào thăm xã giao Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cùng Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.