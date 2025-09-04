Tòa Thánh: Cần đào tạo giới trẻ biết tôn trọng phẩm giá con người

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao của Liên Hiệp Quốc về việc thực thi Chương trình hành động xây dựng văn hóa hòa bình, với chủ đề “Giúp người trẻ có khả năng kiến tạo nền văn hóa hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia đã chỉ ra con đường giúp giới trẻ tránh khỏi những rủi ro liên quan đến thời đại xung đột, tội phạm và bạo lực hiện nay.

Vatican News

Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nêu lên những nguy cơ mà ngày nay ngày càng nhiều người trẻ đang gặp phải như: các cuộc xung đột vũ trang và những hệ quả của chúng như tình trạng di dời; sự cực đoan hóa và bạo lực, đặc biệt trên mạng internet, cám dỗ bước vào con đường tội phạm. Ngài nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ, thầy cô, chính trị gia, nhà báo, các tổ chức và nhóm tôn giáo được mời gọi giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng một nền văn hóa hòa bình.

Tôn trọng phẩm giá con người

Để giới trẻ có thể “nuôi dưỡng và thúc đẩy tình bạn xã hội”, Đức Tổng Giám mục Caccia giải thích, cần khích lệ và nâng đỡ họ, nhờ đó họ có thể phát triển “sự trân trọng đối với mọi khác biệt và sự bổ túc mà mỗi cá nhân mang lại, biết ưu tiên đối thoại thay vì đối đầu, và cùng nhau tìm kiếm thiện ích chung trong sự tôn trọng phẩm giá con người”.

Do đó, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng mà Tòa Thánh dành cho các điều 4 và 8 của Tuyên ngôn về văn hóa hòa bình, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1999, trong đó khẳng định rằng “giáo dục, ở mọi cấp độ, là một trong những phương thế chủ yếu để xây dựng văn hóa hòa bình”, và rằng “một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy văn hóa hòa bình thuộc về cha mẹ, thầy cô, chính trị gia, nhà báo, các tổ chức và nhóm tôn giáo [...]”. Ngài lưu ý chính trong những cộng đoàn này, “các bạn trẻ được đào tạo” về các giá trị, thái độ, lối sống, để có thể giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa, trong tinh thần tôn trọng phẩm giá con người, khoan dung và không kỳ thị.

Thăng tiến hòa bình

Nhắc lại sự kiện một triệu bạn trẻ đã về Roma trong tháng 8 vừa qua nhân Ngày Năm Thánh Giới Trẻ, Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh đến “sức mạnh biến đổi của tình huynh đệ và tình bạn”, những giá trị có thể hình thành một thế giới nơi đối thoại, chứ không phải vũ khí, là phương thế giải quyết xung đột.

Kết thúc bài phát biểu, ngài liên hệ đến chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Ngày Thế giới Hòa bình 2026, “Bình an ở cùng anh em: tiến tới một nền hòa bình ‘phi vũ trang và giải giới'”, và bày tỏ hy vọng rằng giới trẻ có thể “đón nhận lời mời gọi này ngay nơi họ đang sống: trong gia đình, với bạn bè, tại trường học và nơi làm việc, trong thể thao, ‘loan báo một sứ điệp của niềm hy vọng đích thực và cổ võ hòa bình, thúc đẩy sự hòa hợp giữa muôn dân’”.