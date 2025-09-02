Các Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự trong tháng 10

Theo thông báo của Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha, trong số những cử hành phụng vụ được Đức Thánh Cha chủ sự trong tháng 10 tới đây sẽ có Thánh lễ tuyên thánh cho 7 Chân phước, trong đó có Chân phước José Gregorio Hernández Cisneros, người Venezuela, “vị bác sĩ của người nghèo”, và Thánh lễ dành cho các sinh viên đang theo học tại các đại học giáo hoàng.

Vatican News

Trong tháng 10 của Năm Thánh Hy vọng, lịch trình cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha khá bận rộn so với thường lệ.

Trước hết, sẽ có các Thánh lễ được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đầu tiên là Thánh lễ Ngày Năm Thánh các Nhà Truyền giáo và Năm Thánh Người di dân, sẽ được Đức Thánh Cha cử hành lúc 10:30 Chúa Nhật ngày 5/10. Sau đó 4 ngày, lúc 10:30 thứ Năm ngày 9/10, ngài sẽ cử hành Thánh lễ Ngày Năm Thánh Đời sống Thánh hiến.

Sáng Chúa Nhật ngày 12/10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ Ngày Năm Thánh Linh đạo Thánh Mẫu. Một tuần sau, lúc 10:30 Chúa Nhật ngày 19/10, Ngày Thế giới Truyền giáo, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ tuyên thánh cho 7 Chân phước. Trong số này có các vị tử đạo: Ignazio Choukrallah Maloyan, Tổng Giám mục giáo phận Mardin thuộc Công giáo Armenia, bị sát hại trong cuộc diệt chủng năm 1915; và Thánh Peter To Rot, giáo dân, giáo lý viên người Papua, bị giết vào năm 1945 vì đã tiếp tục sứ vụ tông đồ bất chấp lệnh cấm của quân Nhật. Ngài sẽ là vị thánh đầu tiên của Papua New Guinea.

Cùng được tuyên thánh là Chân phước Vincenza Maria Poloni, Đấng sáng lập Dòng Nữ tử Bác ái ở Verona; Chân phước Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Đấng sáng lập Hội dòng Nữ tỳ của Chúa Giêsu; và Chân phước Maria Troncatti, nữ tu của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù hộ.

Bên cạnh đó còn có hai giáo dân cũng sẽ được tuyên thánh: José Gregorio Hernández Cisneros, bác sĩ người Venezuela, thành viên Dòng Ba Phanxicô, được biết đến như “bác sĩ của người nghèo” vì tận tâm chăm sóc và còn trả tiền thuốc cho họ; và Bartolo Longo, Đấng sáng lập Đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei, một nhân vật rất được yêu mến tại Ý cũng như trên thế giới.

Cuối cùng là các Thánh lễ sẽ được Đức Thánh Cha cử hành trong Đền thờ Thánh Phêrô. Đầu tiên là Thánh lễ nhân Ngày Năm Thánh của các Ban và tổ chức tham gia Thượng Hội đồng, được cử hành vào lúc 10 giờ Chúa Nhật ngày 26/10. Đây là những nhóm hoặc cá nhân thuộc hội đồng linh mục, hội đồng mục vụ, hội đồng kinh tế, hoạt động ở cấp giáo phận hay giáo phận Đông phương, cấp quốc gia hoặc trong một số hiệp hội Giáo hội.

Và vào lúc 17:30 thứ Hai, ngày 27/10, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô cho các sinh viên của các Đại học Giáo hoàng ở Roma.