Đức Hồng y Parolin: Cần chấm dứt cuộc tàn sát tại Ucraina

Chiều ngày 5/9/2025, bên lề một sự kiện tại Bệnh viện Hài Đồng Giêsu ở Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình tại Dải Gaza và Ucraina. Ngài cho biết Tòa Thánh vẫn kiên trì cất lên tiếng nói kêu gọi hòa bình, dù nhiều khi trở thành “tiếng kêu trong sa mạc” giữa sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế.

Vatican News

Kêu gọi ngừng bắn, viện trợ nhân đạo và thương thảo vì Gaza

Về Gaza, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Tòa Thánh đã kêu gọi ngừng bắn, mở lối cho viện trợ nhân đạo và khởi động một tiến trình thương thảo thực sự. Ngài nói, "tiếng nói của chúng tôi vẫn tiếp tục được nêu lên bởi vì chúng tôi đã từng làm như vậy trước đây. Chúng tôi đã làm điều đó một cách rất quyết đoán vào hôm qua, cũng với Tổng thống Israel, và chúng tôi hy vọng rằng tiếng nói này, kết hợp với tiếng nói của cộng đồng quốc tế, có thể có tác động nhất định".

Bảo vệ những người không di dời ở Gaza

Quốc vụ khanh Tòa Thánh đặc biệt lo lắng cho cộng đoàn Công giáo địa phương tại Gaza, vốn là nơi nương náu cho hàng trăm người kể từ khi xung đột bùng nổ. Ngài nói: “Rất nhiều sự quan tâm dành cho họ vì ở đó có nhiều người khuyết tật không thể di chuyển đi nơi khác. Chúng tôi hy vọng sẽ có sự tôn trọng đối với những người đã quyết định ở lại đó và không còn lựa chọn nào khác. Và lời kêu gọi tôn trọng và bảo vệ họ này sẽ được lắng nghe".

Cần đối thoại để chấm dứt chiến tranh Ucraina

Chuyển sang tình hình Ucraina, Đức Hồng y Parolin nhắc lại lập trường rõ ràng của Tòa Thánh là cần khởi xướng một cuộc đối thoại", và chính Đức Lêô XIV, "thậm chí sẵn lòng để Vatican làm nơi cho những cuộc thảo luận này". Điều này, Đức Hồng y kết luận, là "một thiện chí to lớn trong việc giúp tìm ra mọi cách thức và phương tiện để chấm dứt cuộc tàn sát này".

Kết thúc, Đức Hồng y Parolin một lần nữa khẳng định tiếng nói kiên trì của Tòa Thánh nhằm khích lệ các bên trở lại bàn đối thoại, cho dù tình hình hiện tại còn nhiều bế tắc. Ngài nhấn mạnh: “Trước thảm kịch bi thương này, chỉ có đối thoại mới mở ra hy vọng hòa bình”.