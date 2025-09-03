192 Giám mục tham dự khóa đào tạo do Tòa Thánh tổ chức

Từ ngày 3 đến 11/9/2025, tại Roma diễn ra khóa đào tạo cho 192 Giám mục đến từ khắp 5 châu lục được bổ nhiệm trong thời gian một năm vừa qua. Trong khi 78 giám mục, trong đó có các Giám mục Việt Nam, tham gia khóa đào tạo của Bộ Loan báo Tin Mừng, 114 vị tham dự khóa của Bộ Giám mục, trong đó có 5 vị thuộc các Giáo hội Đông phương và 5 vị đang giữ các chức vụ trong Giáo triều Roma.

Hồng Thủy - Vatican News

Khóa đào tạo được ủy thác cho Bộ Loan báo Tin Mừng đã bắt đầu từ năm 1994, với mục đích giúp các giám mục mới khi bắt đầu sứ vụ có một khoảng thời gian để suy ngẫm về ý nghĩa của việc thực thi thừa tác vụ giám mục, lắng nghe các bài thuyết trình, tiếp thu thông tin và trải nghiệm những ngày ở Roma với những cuộc đối thoại và cầu nguyện, để chia sẻ với các giám mục đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Chương trình chung của các Giám mục thuộc hai Thánh Bộ

Theo chương trình mới của khóa học, được giới thiệu từ năm 2024, trong 2 ngày 8 và 9/9/2025, sẽ có các buổi họp chung được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, cho cả các giám mục đã đăng ký khóa đào tạo của Bộ Loan báo Tin Mừng cũng như của Bộ Giám mục.

Đây là một dấu chỉ và sự phản ánh sự hiệp thông bao trùm và hợp nhất Giáo hội hoàn vũ, đồng thời là một khoảnh khắc của tinh thần hiệp hành, sự hiểu biết lẫn nhau, và tiềm năng xây dựng các mối liên kết giữa các Giáo hội địa phương.

Theo chương trình, sáng thứ Hai ngày 8/9 sẽ có Thánh lễ tại Đền thờ Đức Bà Cả, do Đức Hồng y Christoph Schönborn chủ sự. Sau đó, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, ngài trình bày về sứ vụ giám mục như chứng tá và lời loan báo niềm hy vọng nơi Đức Kitô. Buổi chiều, Đức Hồng y Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nói về chủ đề “Hy vọng và đau khổ – hiện tượng di cư”.

Ngày 9/9 có trọng tâm là tác động của tiến trình hiệp hành đối với đời sống và sự hướng dẫn cộng đoàn, với các bài thuyết trình của Đức Hồng y Sérgio da Rocha và Đức Hồng y Fridolin Ambongo. Buổi chiều, chương trình tập trung vào mối liên kết truyền giáo với Tòa Thánh và các hoạt động của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, có sự tham gia của Đức Hồng y Tagle cùng các diễn giả khác.

Sáng 11/9, các giám mục tham dự khóa đào tạo sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung.

Một số hoạt động trong chương trình của các Giám mục thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng

Trong những ngày khác của khóa học, hai nhóm giám mục lắng nghe các báo cáo và tham gia các cuộc thảo luận, nhóm làm việc và những buổi chia sẻ tập trung vào các vấn đề cụ thể của các Giáo hội địa phương.

Khóa học do Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức, có tựa đề "Mở đường hy vọng: Được kêu gọi vào chức giám mục trong bối cảnh Năm Thánh", diễn ra tại Trường Thánh Phêrô, trong khi khóa học do Bộ Giám mục tổ chức được tổ chức tại Trường Thánh Phaolô.

Thứ Bảy ngày 6/9, các giám mục của các nước truyền giáo sẽ hành hương qua Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, cử hành Thánh lễ Năm Thánh và tôn kính thánh tích thánh nhân tại Đền thờ.

Chúa Nhật ngày 7/9, tất cả các giám mục sẽ tham dự Thánh lễ tuyên thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati và Chân phước Carlo Acutis tại Quảng trường Thánh Phêrô.