Giới thiệu sách “Thánh Phanxicô của tôi", được xuất bản sau khi ĐTC Phanxicô qua đời

Ngày 10/9, tại Phòng Báo chí của Tu viện Thánh Phanxicô ở Assisi đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách “Thánh Phanxicô của tôi” (Il mio San Francesco), được xuất bản sau khi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời.

Vatican News

Cuốn sách, dày 160 trang, sẽ được Nhà xuất bản Messaggero Padova phát hành vào ngày 18/9, là kết quả của cuộc trò chuyện giữa Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trong sách cũng có một lá thư của Đức Thánh Cha Lêô XIV và lời tựa của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin.

Trong lá thư đề ngày 22/5, được in trong cuốn sách, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mô tả đây là một ấn phẩm “cho phép chúng ta gần như được nghe lại tiếng nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô”, đồng thời bày tỏ: “chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Người đã ban cho chúng ta qua vị Giáo hoàng”.

Đức Thánh Cha Lêô cảm ơn vị Tổng trưởng Bộ Phong Thánh vì ấn phẩm này và nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ “đã nhận” lấy tên Phanxicô, “mà với tên này, ngài còn tìm cách đồng hóa chính mình để biến tên thành khuôn mặt cho sứ mạng mới của ngài”.

Đức Thánh Cha Lêô cũng viết: “ấn tượng về sự ra đi của ngài vẫn chưa phai mờ trong tâm hồn chúng ta”. Ngài trích dẫn một câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khi được hỏi liệu ngài có sợ chết không: “Khi đã già, người ta nhận ra rằng không còn bao lâu nữa là đến cuối đời, và khi đó việc được chuẩn bị cho cái chết cũng trở thành một ân sủng, để có thể đọc lại quá khứ của mình và tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta”.

Trong lời tựa, Đức Hồng y Parolin viết: “Khi chúng ta quý mến một vị thánh, đó là vì chúng ta khám phá thấy ngài như một người bạn và một nguồn cảm hứng để sống Tin Mừng với niềm vui”, và “đó là điều Đức Giáo hoàng Phanxicô có” đối với Vị Thánh Khó nghèo thành Assisi. Ngài nhận định: ảnh hưởng của Thánh Phanxicô có thể được nhìn thấy trong cuộc đời Đức Giáo Hoàng Bergoglio, “từ những vết thương, trong cách cư xử, những lựa chọn ưu tiên, cho đến các mối quan hệ và khát vọng, thậm chí trong những cuộc gặp gỡ và sự kiện ngài trải qua”. Ngài khẳng định cuốn sách như một “di chúc thiêng liêng” của Đức Thánh Cha Phanxicô, được làm nên bởi những ký ức sống động và lời tạ ơn.

Tại buổi họp báo, Đức Hồng y Semeraro nhấn mạnh rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp thu sâu sắc hình ảnh của vị thánh thành Assisi”, điều này được phản ánh trong cả phong cách lãnh đạo và cách ngài giải quyết các tình huống. Ngài nói: “Sự thánh thiện của Thánh Phanxicô có thể là chìa khóa giải thích thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo Hoàng Bergoglio”. Đức Hồng y dẫn chứng các thông điệp lấy cảm hứng từ Thánh Phanxicô như Laudato si’ và Fratelli tutti, đồng thời cho biết sách cũng đề cập đến các chủ đề như đối thoại liên tôn và bảo vệ công trình sáng tạo. Ngài cũng đề cập đến chủ trương của Đức Thánh Cha Phanxicô về một “Giáo hội đi ra” và nhìn thế giới từ những vùng ngoại vi, từ “những người bị loại bỏ” như một hành vi thuộc “phong cách Phanxicô”.

Khi được hỏi về điểm nào trong sách khiến ngài xúc động nhất, Đức Hồng y Semeraro chia sẻ đó là những suy tư về tuổi già và sự chuẩn bị cho cái chết. Ngài xúc động chia sẻ, năm 2024, khi biên soạn sách, không ai ngờ một năm sau, chỉ một tuần sau khi bản thảo hoàn tất, Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời. “Trong sách, ngài cũng nói về điều này: về việc sẵn sàng từ bỏ và hàn gắn các mối quan hệ để sống trong bình an”.