Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Afghanistan

Trong điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của trận động đất đêm ngày 31/8/2025, khiến cho ít nhất 800 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Vatican News

Trong điện tín, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho "tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", phó thác họ "cho sự quan phòng của Đấng Toàn Năng", và bày tỏ "sự liên đới chân thành, đặc biệt là với những người đang đau buồn vì mất mát người thân, với các nhân viên cứu hộ và chính quyền dân sự đang tham gia vào các nỗ lực cứu trợ và phục hồi", cầu nguyện cho "sự an ủi và sức mạnh" cho người dân Afghanistan trong "thời điểm khó khăn" này.

Thảm họa động đất

Vào lúc 11:47 tối ngày 31/8/2025, tại Afghanistan đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,0 độ richter với tâm chấn cách thành phố Jalalabad 27 km về phía đông-đông bắc. Đây là một thảm họa thiên nhiên tạo nên gánh nặng gần như không thể chịu đựng được đối với nhà nước do Taliban lãnh đạo, vốn đang phải vật lộn với nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong đó có việc quản lý hàng triệu người tị nạn bị trục xuất khỏi Iran và Pakistan. Người phát ngôn Bộ Y tế, Sharafat Zaman, đã phát động lời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ để đối phó với thảm họa do trận động đất gây ra.

Nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng ở vùng núi giáp biên giới Pakistan, nơi bị cắt đứt mọi liên lạc. Bộ Y tế cho biết họ đã huy động mọi nguồn lực sẵn có để cố gắng cung cấp hàng cứu trợ và nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng. Hình ảnh do Đài truyền hình Reuters phát sóng cho thấy trực thăng đang di chuyển giữa các bệnh viện. Theo Bộ Quốc phòng, các đội cứu hộ quân sự đang bị quá tải, khi họ đã thực hiện khoảng 40 chuyến bay để vận chuyển tổng cộng 420 người chết và bị thương.

Tình hình nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng

Đây là trận động đất thảm khốc thứ ba ở Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, sau khi lực lượng quốc tế rút quân và cắt giảm ngân sách của chính phủ. Ngân sách nhân đạo cũng đã giảm mạnh xuống còn 767 triệu đô la trong năm nay, giảm so với mức hơn 3,5 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2022. Các tổ chức nhân đạo quốc tế đang lên án cuộc khủng hoảng bị lãng quên ở Afghanistan, nơi hơn một nửa dân số đang cần viện trợ khẩn cấp.

Cho đến nay, theo Bộ Ngoại giao Afghanistan, vẫn chưa có chính phủ nào đứng ra cung cấp viện trợ cứu trợ cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng. Trong một bài đăng trên X, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, tuyên bố rằng các quan chức Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đang nỗ lực cung cấp hỗ trợ ban đầu. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Filippo Grandi, cũng bày tỏ hy vọng rằng "cộng đồng các nhà tài trợ sẽ không ngần ngại hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ".