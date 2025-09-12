Đức Hồng y Pietro Parolin: Ngoại giao là con đường ngăn chặn chiến tranh leo thang không hồi kết

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, khi phát biểu bên lề một hội nghị tại Vatican, đã bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây trên các mặt trận chiến tranh chính, từ Châu Âu cho đến Trung Đông. Ngài kêu gọi các bên nỗ lực tìm kiếm hòa bình thông qua con đường ngoại giao với tất cả thiện chí.

“Chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm vì có nguy cơ xảy ra một sự leo thang chiến tranh không hồi kết, điều này thực sự đáng sợ”. Đây là lời Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, khi trả lời báo chí về vụ Nga dùng máy bay không người lái vi phạm không phận Ba Lan.

Tại Casina Pio IV ở nội thành Vatican, trong khuôn khổ hội nghị “Thụ tạo, Thiên nhiên, Môi trường, vì một Thế giới Hòa bình”, ngài nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay gợi nhớ bầu không khí căng thẳng trước Thế chiến I, như Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã nói: “Nếu thật sự không có một giây phút nào để suy ngẫm lại con đường đang đi, thì có nguy cơ có sự leo thang chiến tranh không hồi kết, và do đó cũng có nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến quy mô lớn hơn”.

Đức Hồng y Parolin cũng đặc biệt lo lắng và nhận định làn sóng leo thang chiến tranh tại Gaza “thật đáng tiếc là vẫn chưa dừng lại, mặc dù đã có rất nhiều lời kêu gọi, kể cả từ Giáo hội Công giáo, cũng như từ Đức Hồng y Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh”.

Ngài cũng ca ngợi sự kiên cường của cha sở Gabriel Romanelli và cộng đoàn đang trú ẩn tại Nhà thờ Thánh Gia, những người “vẫn ở bên cạnh những người khuyết tật và không muốn khuất phục trước bạo lực”.

Ngài cho biết Tòa Thánh vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao: “Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Ngoại giao của chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với mọi bên liên quan, chúng tôi đối thoại, chúng tôi kiên trì, và đó là những công cụ duy nhất chúng tôi có để cố gắng ngăn chặn sự leo thang này”.

Khi được hỏi về nghị quyết mới của Nghị viện châu Âu, trong đó kêu gọi công nhận Palestine nhưng không dùng từ “diệt chủng”, Đức Hồng y Parolin giải thích: “Họ có lẽ đã nhìn thấy trong những gì đang xảy ra các yếu tố để đưa ra định nghĩa đó. Còn chúng tôi – hiện tại vẫn chưa làm điều đó. Chúng ta phải nghiên cứu, cần có đầy đủ điều kiện để có thể đưa ra một tuyên bố như vậy”.

Liên quan đến cuộc gặp gần đây giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Israel Isaac Herzog, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết: Israel đã đưa ra “những cam kết rằng sẽ không có việc chiếm đóng Gaza”. Và ngài kết luận: “Tôi tin tưởng nơi tất cả, nhưng sau đó cần phải nhìn vào thực tế”.