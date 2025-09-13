Đức Thánh Cha cổ võ việc nhận người khuyết tật làm việc tại Tòa Thánh

Trong một Phúc chiếu do Đức Hồng y Pietro Parolin ký và được công bố ngày 13/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn các nghị quyết của Hội đồng ULSA (Văn phòng Lao động của Tòa Thánh) liên quan đến việc đón nhận người khuyết tật vào cộng đồng nhân viên của Tòa Thánh, “với tinh thần đón tiếp” và, khi cần thiết, “với việc áp dụng các biện pháp thích hợp và cụ thể, vì tình trạng khuyết tật không loại trừ khả năng làm việc” trong các cơ quan của Vatican.

Ngày 4/8/2025, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn qua Phúc chiếu những nghị quyết của Hội đồng ULSA về việc đón nhận người khuyết tật vào môi trường làm việc của Vatican.

Từ nay, “việc đưa người khuyết tật vào làm việc được cổ võ với tinh thần đón tiếp và, khi cần, với những biện pháp thích hợp và cụ thể, vì tình trạng khuyết tật không loại trừ khả năng làm việc” trong tất cả các cơ quan thuộc Tòa Thánh và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Quy định này được xác định trong điều khoản mới, số 2 bis, được bổ sung vào “Các quy định bảo vệ phẩm giá con người và các quyền căn bản của họ trong các kiểm tra y tế nhằm tuyển dụng nhân sự trong quá trình làm việc” (ban hành ngày 18/11/2011).

Việc đưa nguyên tắc này vào đã dẫn đến sửa đổi điều 14 của Quy chế Chung của Giáo triều Roma về việc tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự: cụm từ “tình trạng sức khỏe tốt đã được xác minh” được thay thế bằng “sự phù hợp về tâm lý-thể lý đối với nhiệm vụ sẽ đảm trách, được Ủy ban Y tế và Vệ sinh của Quốc gia Thành Vatican chứng nhận”.

Những sửa đổi này, có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu các cơ quan của Vatican phải thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật.

Các quy định mới này tiếp nối Phúc chiếu mà Đức Thánh Cha đã phê chuẩn và được công bố ngày 11/8 vừa qua, mở rộng quyền lợi cho các nhân viên Vatican, trong đó có việc cho phép ba ngày nghỉ hưởng lương mỗi tháng cho cha mẹ có con khuyết tật, và năm ngày nghỉ hưởng lương cho nhân viên khi gia đình có con mới sinh.

Trong dịp đó, Đức Thánh Cha cũng đã phê chuẩn các nghị quyết của Hội đồng ULSA, một cơ quan bao gồm đại diện của nhiều tổ chức thuộc Tòa Thánh và Phủ Thống đốc cùng với các nhân viên của họ.