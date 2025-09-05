ĐHY Tagle: Chức Giám mục không phải là vinh dự cá nhân nhưng là hồng ân của Thiên Chúa

Ngỏ lời với gần 80 Giám mục mới được tấn phong Giám mục trong vòng một năm qua đang tham gia khóa đào tạo do Bộ Loan báo Tin Mừng tổ chức tại Roma, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle nhắc lại rằng “Chính Thiên Chúa đặt trọn sự tín nhiệm nơi anh em, được thể hiện qua Giáo hội, đặc biệt qua Đức Thánh Cha, đấng bổ nhiệm và trao sứ mạng cho các Giám mục. Nhưng chính Chúa Thánh Thần là Đấng tuyển chọn chúng ta. Đừng bao giờ quên điều ấy”.

Vatican News

Phát biểu trong ngày khai mạc khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 4/9/2025, có chủ đề “Mở lối cho niềm hy vọng. Được gọi làm Giám mục trong bối cảnh Năm Thánh”, Đức Hồng y Chủ tịch Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới nhắc lại với các Giám mục về nguồn mạch mà “ơn gọi cao đẹp của Giám mục” phải liên lỉ kín múc trên hành trình sứ vụ.

Hồng ân của Thiên CHúa

Dựa trên lời của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô khuyên nhủ các "kỳ mục" - hãy chăn dắt đoàn dân của Thiên Chúa được trao phó cho họ, cách tự nguyện, không vì lợi lộc, cũng như hãy tỉnh thức trên chính mình và trên toàn thể đoàn dân được trao phó - Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng chức giám mục không phải là “vinh dự cá nhân” hay kết quả từ “công trạng riêng”, nhưng là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, các Giám mục được mời gọi đón nhận hồng ân đó mỗi ngày với lòng khiêm tốn và biết ơn.

Người quản lý chứ không phải là chủ nhân

Các Tông đồ nhấn mạnh rằng “thừa tác vụ Giám mục là một thừa tác vụ quản trị”; Giáo hội là "đoàn chiên của Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng Máu Chúa Kitô". Do đó, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng các Giám mục chỉ là những người quản trị, những người bảo vệ, chứ không phải chủ sở hữu. Ngài nói: “Thật đáng buồn khi một Giám mục, vốn được ân ban và chúc lành để là người dẫn dắt Dân Thiên Chúa, lại hành xử như một chủ nhân, chỉ chịu trách nhiệm trước chính mình”, "coi Giáo hội, ngay cả cá nhân, các linh mục, tu sĩ như tài sản riêng”. Ngài cũng đề cập đến vấn đề các nữ tu bị đối xử bất công, thậm chí như “nô lệ”, thay vì là con cái Giáo hội, bị từ chối sự hỗ trợ xứng hợp cho đời sống, cho sự công bằng.

Bổn phận bảo vệ và tỉnh thức

Đức Hồng y cũng nhắc lại lời hai Thánh Tông đồ về sứ mạng “bảo vệ” và “tỉnh thức” của các Giám mục đối với đời sống đức tin, được thể hiện "trong bối cảnh giảng dạy, thờ phượng và cầu nguyện". Nhưng ngài cũng nhắc các Giám mục phải giám sát và tỉnh thức về chính bản thân. Ngài nói: "Các mục tử phải cầu nguyện, thanh luyện ý hướng của mình", để "có thể dẫn dắt dân Chúa cách tốt đẹp".