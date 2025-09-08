ĐHY Semeraro cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân dịp lễ tuyên thánh Carlo Acutis

Trưa thứ Hai ngày 8/9/2025, cử hành Thánh lễ tạ ơn tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Chân phước Carlo Acutis được Giáo hội tuyên phong lên hàng hiển thánh, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đề cao nhân đức khiêm nhường của Đức Maria và của vị tân hiển thánh: “Chính sự khiêm nhường này đã khiến ngài mở rộng tầm mắt để nhìn thấy cả sự nghèo đói và nhu cầu của những người yếu đuối và túng thiếu nhất”.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài giảng lễ Sinh nhật Đức Mẹ, trước hết Đức Hồng y nói rằng “Cử hành sinh nhật Đức Mẹ nghĩa là đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa từng bước chuẩn bị cho Con của Người nhập thể; đồng thời nhận ra cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử: âm thầm, kiên nhẫn, bắt đầu từ những biến cố nhỏ bé để thực hiện công trình phổ quát”. Và ngài nhắc đến hoạt động âm thầm của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong cuộc đời Thánh Carlo Acutis.

Đức khiêm nhường của Đức Mẹ và thánh Acutis

Đức Hồng y nhấn mạnh Đức Maria chính là “bình minh của ơn cứu độ”, mẫu gương tuyệt hảo của khiêm nhường và hy vọng. Ngài trích lời Thánh Bênađô: “Như bình minh xua tan bóng tối và mở đường cho ánh sáng, đức khiêm nhường chính là nền tảng cho đời sống thiêng liêng”. “Không có khiêm nhường thì không thể bắt đầu hành trình đức tin và cũng chẳng có sự thánh thiện”.

Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm đức khiêm nhường nơi thánh Carlo Acutis – vị thánh trẻ tuổi của thời đại Internet. Ngài khẳng định: nơi Carlo, sự khiêm nhường không chỉ là một nhân đức, nhưng là “nét đẹp nhất”, được sống và thể hiện qua tình yêu đối với người nghèo, người yếu thế. Chính khiêm nhường đã mở rộng trái tim Carlo để nhận ra khuôn mặt Đức Kitô trong tha nhân.

Sự khiêm nhường ấy, theo Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, còn được nuôi dưỡng nhờ lòng sùng kính Đức Maria, đặc biệt qua việc lần hạt Mân Côi hằng ngày và nhiều lần dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Thánh Carlo gọi Đức Mẹ là “người phụ nữ duy nhất trong đời mình” và luôn tìm nơi Mẹ nguồn thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa.

"Nếu có Thiên Chúa làm trung tâm cho mọi hành động, thì bạn sẽ đi đến cùng đích"

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng lễ tuyên thánh: “Các thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là người trẻ, đừng phí hoài cuộc sống, nhưng hãy hướng đời mình lên cao và biến nó thành một kiệt tác. Các ngài khích lệ chúng ta bằng chính lời nói: Carlo nói ‘Không phải tôi, nhưng chính Thiên Chúa’; còn Pier Giorgio: ‘Nếu có Thiên Chúa làm trung tâm cho mọi hành động, thì bạn sẽ đi đến cùng đích’. Đó là công thức đơn sơ nhưng chiến thắng của sự thánh thiện. Và đó cũng là chứng tá chúng ta được mời gọi noi theo, để sống trọn vẹn cuộc đời và gặp Chúa trong niềm vui Nước Trời”.