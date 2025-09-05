Đức Hồng y Semeraro: Frassati và Acutis là những vị thánh trẻ của đường phố

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, nhận định rằng hai Chân phước Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là hai gương mặt trẻ trung, sống giữa đời nhưng không thuộc về thế gian, được tôn vinh như mẫu gương của một “sự thánh thiện trên đường phố”.

Vatican News

Đức Hồng y Semeraro mô tả họ là “những vị thánh đầy sức sống, trái tim bừng cháy tình yêu Đức Kitô”. Tuy cách biệt về thời đại và tuổi tác – Frassati qua đời khi 24 tuổi cách nay 100 năm, Acutis qua đời khi mới 15 tuổi cách nay 20 năm – cả hai đều gặp gỡ Đức Kitô nơi Thánh Thể và nơi người nghèo.

Ngài nói: "Luôn có điều gì đó đáng ngạc nhiên về các vị thánh, nhiều người trong số họ giống nhau, và hơn nữa, việc thực hành các nhân đức Kitô giáo không bao giờ là một việc làm đơn độc; nó luôn đi kèm với việc thực hành nhiều nhân đức khác".

Người ta có thể nói rằng sự thánh thiện là một bản giao hưởng, nhưng Đức Hồng y Semeraro thích gợi lại hình ảnh khối đa diện, được Đức Giáo hoàng Phanxicô sử dụng trong tông huấn hậu Thượng hội đồng Christus Vivit để mô tả Giáo hội. "Giáo hội," Đức Giáo hoàng Phanxicô viết, "có thể thu hút người trẻ chính bởi vì Giáo hội không phải là một khối thống nhất, mà là một mạng lưới các ân sủng đa dạng mà Chúa Thánh Thần không ngừng tuôn đổ vào, làm cho Giáo hội luôn mới mẻ bất chấp những khiếm khuyết".

Đối với Đức Hồng y Semeraro, Frassati là mẫu gương giáo dân như Công đồng Vaticanô II mong muốn: sống trọn vẹn đức tin giữa đời, trong âm thầm khiêm tốn. Minh chứng rõ nét nhất là tang lễ của ngài, nơi đông đảo người nghèo và những kẻ bị gạt ra bên lề hiện diện để tri ân người bạn trẻ từng giúp họ trong thinh lặng. “Cái chết của Frassati là một cuộc 'hiển dung'”, ngài khẳng định, “bởi vì ngài đã đến với người nghèo sau khi đã gặp gỡ Đức Kitô”.

Tương tự, tang lễ của Carlo Acutis cũng có sự tham dự của nhiều người nghèo mà ngay cả cha mẹ cậu chưa từng biết. “Acutis đã sống với khả năng của một thiếu niên, đặt Thánh Thể làm ‘đường cao tốc tiến về thiên đàng’”, Đức Hồng y nói. Ngài gọi đây là “sự thánh thiện của tuổi thiếu niên”, một giai đoạn ngày nay đầy thách đố.

Đức Hồng y Semeraro nói: "Những sự thánh thiện khác nhau này dẫn chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa của các giai đoạn cuộc đời". Cả Frassati lẫn Acutis, như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh trong Ngày Năm Thánh Giới trẻ, đều là mẫu gương cho thế hệ hôm nay: những vị thánh “bình dị bên cạnh chúng ta”, sống ngay trong thế giới thường nhật. Đức Hồng y Semeraro kết luận: “Có những vị thánh lớn lên trong tu viện, nhưng cũng có những người như Frassati và Acutis, là các thánh của đường phố, sống giữa đời thường”.