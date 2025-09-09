Đức Hồng y Schönborn: “Mục tử thuộc về đoàn chiên của mình”

Ngày 8/9/2025, chia sẻ trước hơn 190 giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng một năm qua, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Giáo triều Roma tổ chức, Đức Hồng y Christoph Schönborn đã nhắc lại chứng tá của tân Chân phước Giám mục Eduard Profittlich, và mời gọi các giám mục hãy bỏ lại những định kiến, sống hiệp thông huynh đệ và làm chứng cho Tin Mừng bằng sự khiêm tốn, hiệp nhất và lòng nhân ái: “Mục tử thật sự thuộc về đoàn chiên của mình”.

Vatican News

Đức Hồng y Schönborn nhắc lại chứng tá của vị Tổng Giám mục tử đạo của Tallinn đối với ơn gọi mục tử qua câu nói: “Khi cuối cùng tôi nhận ra rằng mình phải ở lại, niềm vui của tôi lớn đến nỗi, vì niềm vui và lòng biết ơn, tôi đã hát kinh tạ ơn Te Deum...”.

Sống tinh thần huynh đệ, gần gũi với linh mục, chủng sinh và giáo dân

Từ kinh nghiệm 28 năm sống đời tu sĩ, Đức Hồng y Schönborn khuyến khích các giám mục trẻ sống tinh thần huynh đệ, gần gũi với linh mục, chủng sinh và giáo dân. Ngài đề cao “tin đồn” cho rằng Đức Thánh Cha Lêô muốn sống một đời sống cộng đoàn trong Dinh Tông Tòa. Ngài cũng kể những kinh nghiệm tích cực về đời sống huynh đệ và thân ái: tại Tòa Thượng phụ Lisbon, các giám mục cùng sống, ăn uống và cầu nguyện với các cộng sự; hay tại Nigeria, bàn ăn của giám mục luôn mở rộng cho các linh mục ghé qua đó.

Các linh mục, giám mục khác là anh em trong Chúa Kitô

Đức Hồng y cũng chia sẻ nỗi buồn khi một giáo phận bị chia rẽ và bao phủ bởi bầu khí ngờ vực. Ngài thú nhận: “Tôi đã mất nhiều năm để giải thoát bản thân khỏi những định kiến gắn liền với những nhãn mác như: tả - hữu, bảo thủ - cấp tiến; ủng hộ - chống lại tôi... Tôi đã dần dần rũ bỏ những ‘dấu ấn’ này và nhìn nhận con người, linh mục, các giám mục khác chỉ đơn giản là anh em trong Chúa Kitô”.

“Một người anh em đã phạm tội vẫn là anh em của tôi”

Theo ngài, linh mục cần cảm nhận được rằng giám mục yêu thương và luôn sẵn sàng gặp gỡ, nâng đỡ họ. Do đó họ đừng ngại gặp gỡ giám mục. Ngược lại, các giám mục cũng được mời gọi đừng bỏ rơi linh mục của mình khi họ phạm tội. Hãy dẫn dắt họ đến sự ăn năn, sám hối, hoặc sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Và trong mọi trường hợp, Ngài nhấn mạnh: “Một người anh em đã phạm tội vẫn là anh em của tôi”. Ngài cũng gợi ý các giám mục nên biết rõ các chủng sinh của mình.

Quan tâm đến người nghèo

Đức Hồng y Schönborn cũng nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội: dù không lãnh nhận chức thánh, họ cần hiện diện trong các hội đồng, chủng viện, cộng đoàn. Đồng thời, ngài mời gọi các giám mục duy trì sự gần gũi với người nghèo, không chỉ bằng lời nói mà bằng sự cảm thông và học hỏi từ chứng tá đức tin của họ.