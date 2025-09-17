ĐHY Koovakad: Vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo là mang lại ánh sáng

Đức Hồng y George Jacob Koovakad tại Đại hội các Nhà lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống lần thứ 8 ở Astana, Kazakhstan

Ngày 17/09/2025, phát biểu tại Đại hội các Nhà lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống lần thứ 8, diễn ra tại Astana, Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, nhấn mạnh rằng trong thời điểm “đen tối” này, nơi mà các câu chuyện tiêu cực về xung đột và bạo lực lan tràn, vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo là mang lại ánh sáng.

Phương Thanh - Vatican News

Sự cần thiết của phát triển và công lý

Đức Hồng y Koovakad nêu lên ba yếu tố thiết yếu cho việc xây dựng hòa bình và hợp tác liên tôn. Nói về sự cần thiết của phát triển và công lý, ngài trích dẫn lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, rằng “phát triển là tên gọi mới của hòa bình” và sự chênh lệch quá lớn giữa các quốc gia về kinh tế, xã hội và giáo dục là nguyên nhân gây ra bất hòa. Do đó, việc xây dựng một xã hội công bằng cho mọi người về mọi mặt là vô cùng quan trọng. Tự do tôn giáo cũng được xem là một thành phần thiết yếu của hòa bình.

Không có hy vọng nếu thiếu Thiên Chúa

Tiếp đó, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng không có hy vọng nếu thiếu Thiên Chúa, Đấng là Chân lý tối hậu. Ngài cho rằng tôn giáo, trước hết, là một tương quan và đối thoại với Đấng Thiêng Liêng. Đức Hồng y viện dẫn lời dạy của Thánh Augustinô về Thành đô Con người và Thành đô Thiên Chúa đan xen trong lịch sử nhân loại để nhấn mạnh sự đối lập giữa tham vọng quyền lực với tình yêu Thiên Chúa, sự khiêm tốn và công lý. Ngài trích dẫn Tuyên bố về Tình Huynh Đệ Nhân Loại của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đại Imam Al-Azhar năm 2019, rằng “Đức tin hướng dẫn tín hữu nhìn thấy người khác là anh chị em để được hỗ trợ và yêu thương”, và kêu gọi biến sự khôn ngoan tôn giáo thành tình liên đới toàn cầu.

Sự khác biệt về tôn giáo là “con đường làm phong phú cho nhau”

Cuối cùng, Đức Hồng y nhấn mạnh “Đoàn kết thì chúng ta đứng vững; chia rẽ thì chúng ta sụp đổ”, bởi lẽ “chúng ta không được cứu một mình”.

Ngài kết thúc bằng lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ca ngợi Đại hội này là “chứng tá tươi đẹp”, minh chứng rằng sự khác biệt về tôn giáo là “con đường làm phong phú cho nhau”, cùng nhau mang lại hy vọng cho một thế giới đang tuyệt vọng.