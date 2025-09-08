ĐHY Re cử hành lễ tạ ơn nhân dịp tuyên thánh cho Pier Giorgio Frassati

Chiều thứ Hai ngày 8/9/2025, cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Santa Maria Sopra Minerva để tạ ơn nhân dịp Chân phước Pier Giorgio Frassati được tuyên phong hiển thánh, Đức Hồng y Giovanni Battista Re ca ngợi thánh nhân như “một chứng nhân rạng ngời của Tin Mừng và mẫu gương tuyệt đẹp cho giới trẻ, vì với niềm vui sống, ngài chứng minh rằng phục vụ Đức Kitô không phải là rời bỏ thế giới, nhưng là con đường phát huy những ân ban Chúa trao, mang lại niềm vui đích thực”.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài giảng, Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn đã nêu bật đức tin và đức ái của Thánh Pier Giorgio Frassati (1901–1925). Thánh nhân chỉ sống 24 năm nhưng đã để lại một di sản đức tin và tình yêu rộng lớn.

Chưa bao giờ bỏ Thánh lễ Chúa Nhật

Frassati là một người trẻ “hiện đại”: năng động, yêu thể thao, nghệ thuật, núi non, nhưng chưa bao giờ bỏ Thánh lễ Chúa Nhật. Tâm điểm đời ngài là Thánh Thể, rước lễ hằng ngày và cầu nguyện lâu giờ sau khi hiệp lễ. Ngài có lòng sùng kính Đức Mẹ cách sâu xa, thường xuyên lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể ban đêm.

Đức ái âm thầm nhưng bền bỉ

Đức ái của Thánh Frassati âm thầm nhưng bền bỉ. Từ 17 tuổi, ngài gia nhập Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô, dấn thân phục vụ người nghèo. Ngài không chỉ trao quà cụ thể, nhưng còn giúp người nghèo hội nhập xã hội và tìm việc làm. Ngài thường xuyên tìm phòng cho người bị đuổi khỏi nhà, xin chỗ trong bệnh viện, mua giày cho trẻ em nghèo, thậm chí tặng cả một xe bán kem cho người bệnh tim mưu sinh. Với sự đơn sơ và tế nhị, ngài đến với những căn lều nghèo khổ, lắng nghe và nâng đỡ họ.

Ý thức về công bằng xã hội

Không dừng ở bác ái, Frassati còn ý thức về công bằng xã hội. Năm 1920, ngài tham gia Đảng Nhân dân do cha Luigi Sturzo sáng lập, phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa phát xít. Ngài chọn ngành kỹ sư mỏ để sau này gần gũi và bảo vệ quyền lợi thợ mỏ. Là một giáo dân Đa Minh, ngài trung thành sống linh đạo và cầu nguyện với Kinh nhật tụng Đức Mẹ cho đến cuối đời.

Sống một cuộc đời thật trọn vẹn ý nghĩa

Thánh Frassati đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn ý nghĩa, không sống vật vờ. Vài tháng trước khi qua đời, ngài đã viết cho một người bạn: “Sống mà không có đức tin, không có một gia sản để bảo vệ, không chiến đấu liên lỉ cho Chân lý, thì không phải là sống”.

Sứ điệp rất cần cho thời đại hôm nay

Đức Hồng y Re nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II gọi Frassati là “người của Tám mối phúc thật”, người đã chứng minh rằng theo Đức Kitô không phải là rời xa thế gian, nhưng là tận dụng ân ban của Thiên Chúa để tìm thấy niềm vui đích thực. Cuộc đời Frassati, theo Đức Hồng y, là sứ điệp rất cần cho thời đại hôm nay: phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, liên đới với người nghèo, xây dựng tình huynh đệ giữa các dân tộc, ngay cả khi thế giới đang bị giày xéo bởi chiến tranh và bạo lực vô nhân đạo.