Bưu điện Vatican phát hành tem mới mừng lễ tuyên thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Ngày 7/9/2025, nhân dịp hai Chân phước trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati được tuyên thánh, Sở Bưu chính và Tem thư Vatican sẽ phát hành hai mẫu tem mới tôn vinh các ngài. Đây là sáng kiến được thực hiện với sự cộng tác của Ý, Cộng hòa San Marino và Hội Hiệp sĩ Malta, như Phủ Thống đốc Thành Vatican đã thông báo hôm 1/9.

Vatican News

Tem của Carlo Acutis tái hiện bức ảnh cậu thiếu niên mỉm cười với chiếc ba lô trên vai khi đi dã ngoại trên núi Subasio, nơi ngài rất yêu mến vì gắn liền với ký ức về Thánh Phanxicô. Tem của Pier Giorgio Frassati lấy lại bức chân dung do họa sĩ Alberto Falchetti (1878-1951) thực hiện, thuộc sở hữu của gia đình ngài. Vatican sẽ in 60.000 mẫu tem Acutis và 50.000 mẫu tem Frassati, mỗi tem có mệnh giá 1,35 euro.

Những chứng tá thánh thiện

Thông cáo của Phủ Thống đốc Thành Vatican nhấn mạnh: “Chứng tá của Carlo Acutis nhắc nhớ chúng ta rằng sự thánh thiện không phải là đặc ân của một số ít, nhưng là lời mời gọi phổ quát, dành cho bất cứ ai sống đức tin cách chân thực”. Carlo là “một thiếu niên với lòng tin trong sáng và mạnh mẽ, luôn đặt Tin Mừng làm trung tâm đời sống thường ngày và dùng cả thế giới kỹ thuật số để loan báo Tin Mừng”.

Trong khi đó, Chân phước Frassati được nhắc đến như “một thanh niên xuất thân từ tầng lớp thượng trung lưu nhưng chọn làm ‘người phu khuân vác của người nghèo’, kéo những chiếc xe đẩy chất đầy đồ gia dụng của những người bị đuổi khỏi nhà qua các con đường của thành phố Torino. Những ngày sống của ngài được đánh dấu bằng cầu nguyện, giúp đỡ người nghèo, học hành và bạn bè. Đức tin sâu sắc của ngài được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể hàng ngày, siêng năng cầu nguyện và xưng tội thường xuyên".

Ngoài tem, các con dấu kỷ niệm cũng được chuẩn bị để đóng lên các con tem. Con dấu dành cho Acutis mang hình ảnh tem cùng biểu tượng Thánh Thể, còn con dấu của Frassati có chữ ký riêng và câu “Hướng lên cao” – được chính ngài ghi lại ít lâu trước khi qua đời. Các con dấu đặc biệt này sẽ được sử dụng tại bưu cục Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 và 8/9, và tiếp tục phục vụ đến 11/10/2025 cho những ai yêu cầu.

Các loại tem khác

Cùng ngày, Bưu điện Vatican cũng phát hành nhiều bộ tem khác: kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo Louvain (Bỉ), 550 năm ngày sinh Michelangelo, 75 năm công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đặc biệt, trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, còn có tem kính nhớ Thánh Charles de Foucauld, cũng như bộ tem về việc bảo tồn băng hà trong chương trình “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”.