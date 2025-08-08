Vatican sẽ phát hành tem kỷ niệm lễ tuyên thánh cho Acutis và Frassati

Nhân dịp lễ tuyên thánh cho hai Chân phước trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati vào ngày 7/9/2025, Cơ quan Bưu chính và Tem của Quốc gia Thành Vatican, phối hợp với các cơ quan bưu chính của Ý, Cộng hòa San Marino và Hội Hiệp sĩ Malta, đã chuẩn bị một ấn bản tem kỷ niệm đặc biệt.

Vatican News

Vào ngày 7/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tuyên thánh cho hai vị Chân phước Acutis và Frassati. Theo dự định trước đây, lễ tuyên thánh cho Chân phước Acutis là vào ngày 27/4/2025, nhưng đã phải hoãn lại sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào ngày 21/4/2025.

Một trong hai con tem khắc họa chân dung Pier Giorgio Frassati, được vẽ bởi họa sĩ Alberto Falchetti (1878–1951), một thành viên của gia đình Frassati. Con tem còn lại là ảnh Carlo Acutis mặc áo sơ mi đỏ và đeo ba lô, được chụp trong chuyến đi dã ngoại của trường đến Núi Subasio, gần Assisi, không lâu trước khi ngài qua đời vì bệnh bạch cầu ác tính.

Cả hai con tem đều được phát hành chung bởi Cơ quan Bưu chính và Tem Vatican, Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất ở Ý, Bưu điện San Marino, và Bưu điện của Hội Hiệp sĩ Malta, với mệnh giá 1,35 euro mỗi tem.

Ngoài ra, một ấn phẩm kỷ niệm đặc biệt về Chân phước Carlo Acutis - để sưu tầm - cũng được phát hành, bao gồm tem, bìa chính thức của ngày phát hành đầu tiên và dấu bưu điện của “ngày phát hành”, với giá 10 euro.

Bộ tem mới và tập tài liệu sẽ được bán ngay sau lễ tuyên thánh tại Bưu điện Quảng trường Thánh Phêrô và bắt đầu từ ngày hôm sau tại tất cả các Bưu điện Vatican.

Ấn bản này cũng nhằm mục đích nhấn mạnh, thông qua nghệ thuật bưu chính, sức mạnh chứng tá Kitô giáo của hai người trẻ, những người, từ những bối cảnh và thời đại khác nhau, đã sống một đức tin mãnh liệt và kiên định vào Chúa Kitô, để lại dấu ấn sâu sắc trong Giáo hội đương thời.